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Во Львовской области в шахте "Червоноградская" погиб горняк: что известно

14 апреля 2023 20:48
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Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области в шахте "Червоноградская" погиб горняк
Шахта "Красноградская". Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области в шахте погиб работник шахты "Червоноградская" — Василий Пограничный.

О гибели работника написал на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.

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Михаил Волынец сообщил, что горняк погиб в результате несчастного случая.

"В результате несчастного случая погиб шахтер  Червоноградска, член Независимого профсоюза шахтеров Украины Василий Степанович Пограничный 1965 года рождения. Без мужа, отца остались жена и четверо дочерей. Вместе с коллегами, профсоюзными собратьями выражаем искренние соболезнования семье погибших".

Шахта "Червоноградская" принадлежит государственному предприятию "Львовуголь". Спикер ГП "Львовуголь" Марина Громык подтвердила информацию о смерти шахтера. В настоящее время продолжается следствие. По данным Марины Громык, на шахте работает специальная комиссия.

Напомним, мы ранее писали, что в Торецке, Донецкой области из-за обстрелов кафиров погибли двое работников шахты.

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