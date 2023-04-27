На шахте в Словакии загорелся метан: среди пострадавших шахтеров есть украинец
На словацкой шахте от возгорания метана пострадал один украинец. Всего пострадали восемь горняков, четыре из них в тяжелом состоянии на вертолетах отправлены в больницу.
Об этом сообщает словацкое издание Teraz.
Авария на словацкой шахте
Вчера, 26 апреля, на шахте рядом со словацким городком Новаки произошла авария.
Вероятно, в шахте загорелся метан.
"Метан не обладает цветом, вкусом и запахом. Это была мгновенная ситуация, [горняки] не могли этого предусмотреть", — заявил директор Главной горноспасательной станции Станислав Паулик.
Среди пострадавших - украинец
Все находившиеся в шахте на момент аварии горняки поднялись на поверхность. Они прошли два километра от места возгорания. Всего в шахте находились около семидесяти работников.
Пострадали от возгорания метана, по предварительным данным, восемь шахтеров. Из восьми пострадавших четыре — в тяжелом состоянии, их доставили в больницу на вертолетах спасательной службы в состоянии искусственного сна.
Известно, что среди пострадавших шахтеров один гражданин Украины.
Напомним, в середине апреля в Украине, во Львовской области, в шахте "Червоноградская" погиб горняк.