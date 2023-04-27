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На шахте в Словакии загорелся метан: среди пострадавших шахтеров есть украинец

27 апреля 2023 09:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
На шахте в Словакии загорелся метан: среди пострадавших шахтеров есть украинец
Эвакуация пострадавших шахтеров. Фото: TASR
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На словацкой шахте от возгорания метана пострадал один украинец. Всего пострадали восемь горняков, четыре из них в тяжелом состоянии на вертолетах отправлены в больницу.

Об этом сообщает словацкое издание Teraz.

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Авария на словацкой шахте

Вчера, 26 апреля, на шахте рядом со словацким городком Новаки произошла авария.

Вероятно, в шахте загорелся метан.

"Метан не обладает цветом, вкусом и запахом. Это была мгновенная ситуация, [горняки] не могли этого предусмотреть", — заявил директор Главной горноспасательной станции Станислав Паулик.

Среди пострадавших - украинец

Все находившиеся в шахте на момент аварии горняки поднялись на поверхность. Они прошли два километра от места возгорания. Всего в шахте находились около семидесяти работников.

Пострадали от возгорания метана, по предварительным данным, восемь шахтеров. Из восьми пострадавших четыре — в тяжелом состоянии, их доставили в больницу на вертолетах спасательной службы в состоянии искусственного сна.

Известно, что среди пострадавших шахтеров один гражданин Украины.

Напомним, в середине апреля в Украине, во Львовской области, в шахте "Червоноградская" погиб горняк.

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