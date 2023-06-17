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В Павлограде на шахте произошел взрыв метана, есть пострадавшие

17 июня 2023 14:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Павлограде на шахте произошел взрыв метана, есть пострадавшие
Шахтеры в шахте. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 17 июня на угольной шахте в Днепропетровской области произошел взрыв метана. Пострадали три шахтера.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

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Взрыв на шахте

Как известно, взрыв метана произошел ночью, 17 июня, на угольной шахте в Павлограде, где находились почти 200 работников.

"Три работника травмированы, они доставлены в больницу. Других шахтеров вывели на поверхность. Причины чрезвычайного происшествия выясняются", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате российских обстрелов 13 июня по Кривому Рогу в городе без питания остались три шахты, в которых были заблокированы несколько десятков человек. В результате обстрелов также есть повреждения магистральных сетей в Днепропетровской области.

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