В Павлограде на шахте произошел взрыв метана, есть пострадавшие

Шахтеры в шахте. Фото: google.com

В ночь на 17 июня на угольной шахте в Днепропетровской области произошел взрыв метана. Пострадали три шахтера.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

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Как известно, взрыв метана произошел ночью, 17 июня, на угольной шахте в Павлограде, где находились почти 200 работников.

"Три работника травмированы, они доставлены в больницу. Других шахтеров вывели на поверхность. Причины чрезвычайного происшествия выясняются", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате российских обстрелов 13 июня по Кривому Рогу в городе без питания остались три шахты, в которых были заблокированы несколько десятков человек. В результате обстрелов также есть повреждения магистральных сетей в Днепропетровской области.