У Парижі евакуювали людей з Ейфелевої вежі через загрозу вибуху

Люди біля Ейфелевої вежі. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

У Парижі евакуювали відвідувачів та персонал Ейфелевої вежі. Надійшло повідомлення про закладену бомбу.

Про це повідомляє французький телеканал BFM.

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"Усі три поверхи Ейфелевої вежі та її внутрішній двір були евакуйовані в суботу після повідомлення про бомбу", — йдеться у повідомленні.

На місце події прибула група саперів.

У мережі показали, що зараз відбувається біля Ейфелевої вежі.

Нагадаємо, у четвер, 10 серпня, у французькому атлантичному порту Ла-Рошель спалахнула величезна пожежа в зернових елеваторах. Через це на одному з найбільших експортних терміналів Франції призупинили судноплавство.

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