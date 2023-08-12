У Парижі евакуювали людей з Ейфелевої вежі через загрозу вибуху
У Парижі евакуювали відвідувачів та персонал Ейфелевої вежі. Надійшло повідомлення про закладену бомбу.
Про це повідомляє французький телеканал BFM.
Загроза вибуху Ейфелевої вежі
"Усі три поверхи Ейфелевої вежі та її внутрішній двір були евакуйовані в суботу після повідомлення про бомбу", — йдеться у повідомленні.
На місце події прибула група саперів.
У мережі показали, що зараз відбувається біля Ейфелевої вежі.
Нагадаємо, у четвер, 10 серпня, у французькому атлантичному порту Ла-Рошель спалахнула величезна пожежа в зернових елеваторах. Через це на одному з найбільших експортних терміналів Франції призупинили судноплавство.
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