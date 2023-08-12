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У Парижі евакуювали людей з Ейфелевої вежі через загрозу вибуху

12 серпня 2023 17:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Парижі евакуювали людей з Ейфелевої вежі через загрозу вибуху
Люди біля Ейфелевої вежі. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Парижі евакуювали відвідувачів та персонал Ейфелевої вежі. Надійшло повідомлення про закладену бомбу.

Про це повідомляє французький телеканал BFM.

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"Усі три поверхи Ейфелевої вежі та її внутрішній двір були евакуйовані в суботу після повідомлення про бомбу", — йдеться у повідомленні.

На місце події прибула група саперів.

У мережі показали, що зараз відбувається біля Ейфелевої вежі.

Нагадаємо, у четвер, 10 серпня, у французькому атлантичному порту Ла-Рошель спалахнула величезна пожежа в зернових елеваторах. Через це на одному з найбільших експортних терміналів Франції призупинили судноплавство.

Також ми писали, що до Єлісейського палацу в Парижі надійшов лист із відрубаним людським пальцем. Несподівану знахідку помістили у холодильник.

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