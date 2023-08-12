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В Париже эвакуировали людей с Эйфелевой башни из-за угрозы взрыва

12 августа 2023 17:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Париже эвакуировали людей с Эйфелевой башни из-за угрозы взрыва
Люди возле Эйфелевой башни. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Париже эвакуировали посетителей и персонал Эйфелевой башни. Поступило сообщение о заложенной бомбе.

Об этом сообщает французский телеканал BFM.

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"Все три этажа Эйфелевой башни и ее внутренний двор были эвакуированы в субботу после сообщения о бомбе", — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла группа саперов.

В сети показали, что сейчас происходит у Эйфелевой башни.

Напомним, в четверг, 10 августа, во французском атлантическом порту Ла-Рошель вспыхнул огромный пожар в зерновых элеваторах. Поэтому на одном из крупнейших экспортных терминалов Франции приостановили судоходство.

Также мы писали, что в Елисейский дворец в Париже пришло письмо с отрубленным человеческим пальцем. Неожиданную находку поместили в холодильник.

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