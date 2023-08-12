В Париже эвакуировали людей с Эйфелевой башни из-за угрозы взрыва
В Париже эвакуировали посетителей и персонал Эйфелевой башни. Поступило сообщение о заложенной бомбе.
Об этом сообщает французский телеканал BFM.
Угроза взрыва Эйфелевой башни
"Все три этажа Эйфелевой башни и ее внутренний двор были эвакуированы в субботу после сообщения о бомбе", — говорится в сообщении.
На место происшествия прибыла группа саперов.
В сети показали, что сейчас происходит у Эйфелевой башни.
Напомним, в четверг, 10 августа, во французском атлантическом порту Ла-Рошель вспыхнул огромный пожар в зерновых элеваторах. Поэтому на одном из крупнейших экспортных терминалов Франции приостановили судоходство.
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