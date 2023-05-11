У Німеччині стався вибух у житловому будинку

Спецслужби працюють на місці вибуху у Ратінгені. Фото: Reuters

У німецькому місті Ратінгені стався вибух у багатоквартирному будинку. Внаслідок події двоє поліцейських і кілька пожежників отримали поранення.

Про це пише Reuters.

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Вибух у багатоквартирному будинку

У поліції повідомили, що у квартиру, де була потрібна допомога безпорадній людині, були викликані поліція та пожежники. Однак після прибуття рятувальників біля дверей стався вибух. Причина цього вибуху поки що не зрозуміла. Наразі ведеться масштабна поліцейська операція.

Інформація від телерадіокомпанії ZDF вказує на те, що 10 пожежників та 2 поліцейські отримали поранення, і силові структури не виключають можливості цілеспрямованого нападу.

Примітно, що спільнота власників квартир повідомила поліції, що поштова скринька господаря квартира переповнена.

За даними, опублікованими виданням Bild, можливо, вибух був навмисним і навмисним. Поліція та пожежники були викликані на допомогу у квартиру, де знаходилася людина, яка потребує допомоги. Коли вони спробували увійти, стався потужний вибух, імовірно, викликаний наявністю бензину або іншої займистої речовини всередині квартири.

Нагадаємо, що на заводі Mercedes у німецькому місті Зіндельфінгер сталася стрілянина. Зловмисник, який діяв самотужки, встиг убити двох працівників заводу перед тим, як його затримали.