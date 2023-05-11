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В Германии произошел взрыв в жилом доме

11 мая 2023 16:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Германии произошел взрыв в жилом доме
Спецслужбы работают на месте взрыва в Ратингене. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В немецком городе Ратингене произошел взрыв в многоквартирном доме. В результате происшествия  два полицейских и несколько пожарных получили ранения.

Об этом пишет Reuters.

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Взрыв в многоквартирном доме

В полиции сообщили, что в квартиру, где требовалась помощь беспомощному человеку, были вызваны полиция и пожарные. Однако, по прибытии спасателей, возле двери произошел взрыв. Причина этого взрыва пока неясна. Сейчас ведется масштабная полицейская операция.

Информация от телерадиокомпании ZDF указывает на то, что 10 пожарных и 2 полицейских получили ранения, и силовые структуры не исключают возможности целенаправленного нападения. 

Примечательно, сообщество собственников квартир сообщили полиции, что почтовый ящик хозяина квартиры переполнен.

По данным, опубликованным изданием Bild, возможно, взрыв был преднамеренным и умышленным. Полиция и пожарные были вызваны на помощь в квартиру, где находился человек, нуждающийся в помощи. Когда они попытались войти, произошел мощный взрыв, предположительно вызванный наличием бензина или другого воспламеняющегося вещества внутри квартиры.

Напомним, что на заводе Mercedes в немецком городе Зиндельфингер произошла стрельба. Действовавший в одиночку злоумышленник успел убить двух работников завода перед тем, как его задержали.

 

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