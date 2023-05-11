В Германии произошел взрыв в жилом доме

Спецслужбы работают на месте взрыва в Ратингене. Фото: Reuters

В немецком городе Ратингене произошел взрыв в многоквартирном доме. В результате происшествия два полицейских и несколько пожарных получили ранения.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Взрыв в многоквартирном доме

В полиции сообщили, что в квартиру, где требовалась помощь беспомощному человеку, были вызваны полиция и пожарные. Однако, по прибытии спасателей, возле двери произошел взрыв. Причина этого взрыва пока неясна. Сейчас ведется масштабная полицейская операция.

Информация от телерадиокомпании ZDF указывает на то, что 10 пожарных и 2 полицейских получили ранения, и силовые структуры не исключают возможности целенаправленного нападения.

Примечательно, сообщество собственников квартир сообщили полиции, что почтовый ящик хозяина квартиры переполнен.

По данным, опубликованным изданием Bild, возможно, взрыв был преднамеренным и умышленным. Полиция и пожарные были вызваны на помощь в квартиру, где находился человек, нуждающийся в помощи. Когда они попытались войти, произошел мощный взрыв, предположительно вызванный наличием бензина или другого воспламеняющегося вещества внутри квартиры.

Напомним, что на заводе Mercedes в немецком городе Зиндельфингер произошла стрельба. Действовавший в одиночку злоумышленник успел убить двух работников завода перед тем, как его задержали.