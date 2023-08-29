У Німеччині місцевий депутат малював свастики на автівках з українськими номерами

Вандалізм на автівках. Ілюстративне фото: скриншот з відео "S-Line motors"

У Німеччині в місті Баден-Баден депутат міської ради вирішив намалювати свастику на двох автівках, які мали українські номерні знаки. Крім того, він написав на автомобілях "F*** UA".

Про це повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на прокуратуру Баден-Бадена.

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Штраф для чиновника

За словами журналістів, у суді зобов'язали посадовця оплатити штраф "за використання атрибутики антиконституційних організацій" та зневагу.

Зазначається, що депутат повинен сплатити своїх 50 денних ставок, невідомо про яку суму йдеться точно. Таке рішення почне діяти 8 вересня в разі того, якщо службовець не подасть апеляцію.

Що відомо про правопорушника

"До якої саме політичної фракції належить політик, не уточнюється. Конкретно члена міськради обвинувачують у тому, що він у січні та в березні розмалював по одному з українських автомобілів на одній із підземних парковок", — зазначають у повідомленні.

Також мерія Баден-Бадена з'ясує наслідки таких випадків для зловмисника. У міській раді незабаром зроблять власну заяву.

Нагадаємо, раніше у Празі п'ятеро проросійських чоловіків напали на росіянина, сприйнявши його за українця. Слідчі у кримінальних справах з відділу по екстремізму і тероризму намагаються з'ясувати деталі справи щодо тілесних ушкоджень через національну приналежність.