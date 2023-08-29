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В Германии местный депутат рисовал свастики на автомобилях с украинскими номерами

29 августа 2023 10:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Германии местный депутат рисовал свастики на автомобилях с украинскими номерами
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2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Германии в городе Баден-Баден депутат городского совета решил нарисовать свастику на двух автомобилях, которые имели украинские номерные знаки. Кроме того, он написал на автомобилях "F*** UA".

Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на прокуратуру Баден-Бадена.

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По словам журналистов, в суде обязали чиновника оплатить штраф "за использование атрибутики антиконституционных организаций" и пренебрежение.

Отмечается, что депутат должен оплатить свои 50 дневных ставок, неизвестно о какой сумме идет речь точно. Такое решение начнет действовать 8 сентября в случае, если служащий не подаст апелляцию.

Что известно о правонарушителе

"К какой именно политической фракции принадлежит политик, не уточняется. Конкретно члена горсовета обвиняют в том, что он в январе и в марте разрисовал по одному из украинских автомобилей на одной из подземных парковок", — отмечают в сообщении.

Мэрия Баден-Бадена также выяснит последствия таких случаев для злоумышленника. В городском совете в скором времени сделают собственное заявление.

Напомним, ранее в Праге пятеро пророссийских мужчин напали на россиянина, восприняв его за украинца. Следователи по уголовным делам из отдела по экстремизму и терроризму пытаются выяснить детали дела о телесных повреждениях через национальную принадлежность.

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