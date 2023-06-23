Сприйняли за українця: у Празі невідомі побили росіянина
У Празі п'ятеро проросійських чоловіків напали на росіянина, сприйнявши його за українця. Слідчі у кримінальних справах з відділу по екстремізму і тероризму намагаються з'ясувати деталі справи щодо тілесних ушкоджень через національну приналежність.
Про це повідомила поліція Праги на своєму сайті.
Через напад чоловік втратив зір на одне око, на нього він нічого не бачить. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.
Слідчі отримали записи з відеокамер, де видно як п'ять чоловіків йшли по центру міста, а після нападу вони викликали таксі та поїхали з місця події.
Скандали з біженцями з України в Чехії
Раніше президент Чехії Петр Павел зустрівся зі школяркою з України, яку ображали чеські однокласники. Дівчинку звати Поліна, вона переїхала до цієї країни з Коростеня, що на Житомирщині.
Однокласники плюнули їй в обличчя за те, що вона українка. Цією ситуацією зайнялося посольство України в Чехії.
"До дівчини причепились із питанням, чи вона росіянка, а після того, як вона відповіла, що українка — полились образи та наприкінці їй плюнули в обличчя", — зазначив журналіст Віталій Глагола.
Нагадаємо, Чехія 1 липня 2023 року змінить правила надання допомоги українським біженцям. Набудуть чинності нові умови, прописані у законі Lex Ukrajina V.