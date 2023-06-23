Сприйняли за українця: у Празі невідомі побили росіянина

Проросійські нападники. Фото: Visegrád 24

У Празі п'ятеро проросійських чоловіків напали на росіянина, сприйнявши його за українця. Слідчі у кримінальних справах з відділу по екстремізму і тероризму намагаються з'ясувати деталі справи щодо тілесних ушкоджень через національну приналежність.

Про це повідомила поліція Праги на своєму сайті.

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Через напад чоловік втратив зір на одне око, на нього він нічого не бачить. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Слідчі отримали записи з відеокамер, де видно як п'ять чоловіків йшли по центру міста, а після нападу вони викликали таксі та поїхали з місця події.

Скриншоти з камер відеоспостереження. Фото: Visegrád 24

Скандали з біженцями з України в Чехії

Раніше президент Чехії Петр Павел зустрівся зі школяркою з України, яку ображали чеські однокласники. Дівчинку звати Поліна, вона переїхала до цієї країни з Коростеня, що на Житомирщині.

Однокласники плюнули їй в обличчя за те, що вона українка. Цією ситуацією зайнялося посольство України в Чехії.

"До дівчини причепились із питанням, чи вона росіянка, а після того, як вона відповіла, що українка — полились образи та наприкінці їй плюнули в обличчя", — зазначив журналіст Віталій Глагола.

Нагадаємо, Чехія 1 липня 2023 року змінить правила надання допомоги українським біженцям. Набудуть чинності нові умови, прописані у законі Lex Ukrajina V.