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Приняли за украинца: в Праге неизвестные избили россиянина

23 июня 2023 17:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Приняли за украинца: в Праге неизвестные избили россиянина
Пророссийские нападающие. Фото: Visegrád 24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Праге пятеро пророссийских мужчин напали на россиянина, восприняв его за украинца. Следователи по уголовным делам из отдела по экстремизму и терроризму пытаются выяснить детали дела о телесных повреждениях через национальную принадлежность.

Об этом сообщила полиция Праги на своем сайте.

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Из-за нападения мужчина потерял зрение на один глаз, на него он ничего не видит. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Следователи получили записи с видеокамер, где видно, как пять мужчин шли по центру города, а после нападения они вызвали такси и уехали с места происшествия.

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Скриншоты с камер видеонаблюдения. Фото: Visegrád 24

Скандалы с беженцами из Украины в Чехии

Ранее президент Чехии Петр Павел встретился со школьницей из Украины, которую оскорбляли чешские одноклассники. Девочку зовут Полина, она переехала в эту страну из Коростеня Житомирской области.

Одноклассники плюнули ей в лицо за то, что она украинка. Этой ситуацией занялось посольство Украины в Чехии.

"К девочке прицепились с вопросом, россиянка ли она, а после того, как она ответила, что украинка — полились обиды и в конце ей плюнули в лицо", — отметил журналист Виталий Глагола.

Напомним, Чехия 1 июля 2023 изменит правила оказания помощи украинским беженцам. Вступят в силу новые условия, прописанные в законе Lex Ukrajina V.

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