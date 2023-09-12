У Німеччині хочуть закрити справу про напад на дитину, яка розмовляла українською
Правоохоронці Німеччини хочуть закрити справу щодо нападу на хлопчика-біженця, який розмовляв українською. Спершу справу розслідували як замах на вбивство з політичним мотивом, але, на думку поліції, ця версія не підтвердилася.
Про це повідомляє поліція Німеччини.
Деталі справи
Німецькі правоохоронці дійшли висновку, що дитина могла сама травмуватися ще до того, як виникла словесна перепалка з невідомим чоловіком, і, ймовірно, сама випадково впала з мосту. Також у поліції заявили, що свідчення дитини можуть бути неправдивими, і це вагома підстава для того, аби закрити справу.
Матір 10-річного хлопчика, звичайно, проти закриття розслідування.
"Це, виходить, що цей чоловік напав на моїх дітей, а винні ми? Я довіряю своїй дитині, і мій син не змінював свідчення. Вони його лише один раз опитали, а перші свідчення базувалися на розповідях інших дітей, бо Даня не говорить німецькою. Даня не казав, що його кинули в канаву, але штовхнули й він ударився", — розповідає мама постраждалого хлопчика Оксана.
Що кажуть в прокуратурі
У прокуратурі підтвердили, що справу щодо нападу на 10-річного українця буде закрито, посилаючись на те, що хлопчик вигадав свідчення, тому що боявся неприємностей вдома через забруднений одяг.
"Розслідування показало, що десятирічний хлопчик з України, ймовірно, вигадав напад росіянина в Айнбеку. Мотивом неправдивого звинувачення з боку хлопчика, можливо, є те, що він боявся неприємностей вдома через свій сильно забруднений одяг і травму на нозі. Нападника не шукатимуть, бо після опиту свідків можна припустити, що хлопчик отримав травму ноги від уламка або іншого гострого предмета під час гри біля каналу", — сказав старший прокурор Прокуратури Геттінгена Андреас Б’юїк.
Натомість матір потерпілого хлопчика каже, що вона категорично незадоволена результатами розслідування.
Нагадаємо, 26 серпня у німецькому місті Айнбек російськомовний чоловік напав на групу дітей-біженців, які розмовляли між собою українською мовою. Він скинув із мосту 10-річного хлопчика.