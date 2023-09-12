У Німеччині хочуть закрити справу про напад на дитину, яка розмовляла українською

Поліцейські в Німеччині. Фото: Unsplash

Правоохоронці Німеччини хочуть закрити справу щодо нападу на хлопчика-біженця, який розмовляв українською. Спершу справу розслідували як замах на вбивство з політичним мотивом, але, на думку поліції, ця версія не підтвердилася.

Про це повідомляє поліція Німеччини.

Читайте також:

Деталі справи

Німецькі правоохоронці дійшли висновку, що дитина могла сама травмуватися ще до того, як виникла словесна перепалка з невідомим чоловіком, і, ймовірно, сама випадково впала з мосту. Також у поліції заявили, що свідчення дитини можуть бути неправдивими, і це вагома підстава для того, аби закрити справу.

Матір 10-річного хлопчика, звичайно, проти закриття розслідування.

"Це, виходить, що цей чоловік напав на моїх дітей, а винні ми? Я довіряю своїй дитині, і мій син не змінював свідчення. Вони його лише один раз опитали, а перші свідчення базувалися на розповідях інших дітей, бо Даня не говорить німецькою. Даня не казав, що його кинули в канаву, але штовхнули й він ударився", — розповідає мама постраждалого хлопчика Оксана.

Травмований хлопчик. Фото: Countasy Image

Що кажуть в прокуратурі

У прокуратурі підтвердили, що справу щодо нападу на 10-річного українця буде закрито, посилаючись на те, що хлопчик вигадав свідчення, тому що боявся неприємностей вдома через забруднений одяг.

"Розслідування показало, що десятирічний хлопчик з України, ймовірно, вигадав напад росіянина в Айнбеку. Мотивом неправдивого звинувачення з боку хлопчика, можливо, є те, що він боявся неприємностей вдома через свій сильно забруднений одяг і травму на нозі. Нападника не шукатимуть, бо після опиту свідків можна припустити, що хлопчик отримав травму ноги від уламка або іншого гострого предмета під час гри біля каналу", — сказав старший прокурор Прокуратури Геттінгена Андреас Б’юїк.

Натомість матір потерпілого хлопчика каже, що вона категорично незадоволена результатами розслідування.

Нагадаємо, 26 серпня у німецькому місті Айнбек російськомовний чоловік напав на групу дітей-біженців, які розмовляли між собою українською мовою. Він скинув із мосту 10-річного хлопчика.