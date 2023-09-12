В Германии хотят закрыть дело о нападении на ребенка, который говорил на украинском
Правоохранители Германии хотят закрыть дело о нападении на мальчика-беженца, говорившего на украинском. Сначала дело расследовали как покушение на убийство по политическому мотиву, но, по мнению полиции, эта версия не подтвердилась.
Об этом сообщает полиция Германии.
Детали дела
Немецкие правоохранители пришли к выводу, что ребенок мог сам травмироваться еще до того, как возникла словесная перепалка с неизвестным мужчиной, и, вероятно, сам случайно упал с моста. Также в полиции заявили, что показания ребенка могут быть ложными, и это веское основание для того, чтобы закрыть дело.
Мать 10-летнего мальчика, естественно, против закрытия расследования.
"Это, получается, что этот мужчина напал на моих детей, а виноваты мы? Я доверяю своему ребенку, и мой сын не менял показания. Они его только один раз опросили, а первые показания базировались на рассказах других детей, потому что Даня не говорит по-немецки. Даня не говорил, что его бросили в канаву, но толкнули и он ударился", — рассказывает мама пострадавшего мальчика Оксана.
Что говорят в прокуратуре
В прокуратуре подтвердили, что дело о нападении на 10-летнего украинца будет закрыто, ссылаясь на то, что мальчик придумал показания, потому что боялся неприятностей дома из-за грязной одежды.
"Расследование показало, что десятилетний мальчик из Украины, вероятно, придумал нападение россиянина в Айнбеке. Мотивом ложного обвинения со стороны мальчика возможно то, что он боялся неприятностей дома из-за своей сильно загрязненной одежды и травмы на ноге. Нападающего не будут искать, потому что после опроса свидетелей можно предположить, что мальчик получил травму ноги от обломка или другого острого предмета во время игры у канала", — сказал старший прокурор Прокуратуры Геттингена Андреас Бьюик
Мать потерпевшего мальчика говорит, что она категорически недовольна результатами расследования.
Напомним, 26 августа в немецком городе Айнбек русскоязычный мужчина напал на группу детей-беженцев, говоривших между собой на украинском языке. Он скинул с моста 10-летнего мальчика.