В Германии хотят закрыть дело о нападении на ребенка, который говорил на украинском

Полицейские в Германии. Фото: Unsplash

Правоохранители Германии хотят закрыть дело о нападении на мальчика-беженца, говорившего на украинском. Сначала дело расследовали как покушение на убийство по политическому мотиву, но, по мнению полиции, эта версия не подтвердилась.

Об этом сообщает полиция Германии.

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Детали дела

Немецкие правоохранители пришли к выводу, что ребенок мог сам травмироваться еще до того, как возникла словесная перепалка с неизвестным мужчиной, и, вероятно, сам случайно упал с моста. Также в полиции заявили, что показания ребенка могут быть ложными, и это веское основание для того, чтобы закрыть дело.

Мать 10-летнего мальчика, естественно, против закрытия расследования.

"Это, получается, что этот мужчина напал на моих детей, а виноваты мы? Я доверяю своему ребенку, и мой сын не менял показания. Они его только один раз опросили, а первые показания базировались на рассказах других детей, потому что Даня не говорит по-немецки. Даня не говорил, что его бросили в канаву, но толкнули и он ударился", — рассказывает мама пострадавшего мальчика Оксана.

Травмированный мальчик. Фото: Countasy Image

Что говорят в прокуратуре

В прокуратуре подтвердили, что дело о нападении на 10-летнего украинца будет закрыто, ссылаясь на то, что мальчик придумал показания, потому что боялся неприятностей дома из-за грязной одежды.

"Расследование показало, что десятилетний мальчик из Украины, вероятно, придумал нападение россиянина в Айнбеке. Мотивом ложного обвинения со стороны мальчика возможно то, что он боялся неприятностей дома из-за своей сильно загрязненной одежды и травмы на ноге. Нападающего не будут искать, потому что после опроса свидетелей можно предположить, что мальчик получил травму ноги от обломка или другого острого предмета во время игры у канала", — сказал старший прокурор Прокуратуры Геттингена Андреас Бьюик

Мать потерпевшего мальчика говорит, что она категорически недовольна результатами расследования.

Напомним, 26 августа в немецком городе Айнбек русскоязычный мужчина напал на группу детей-беженцев, говоривших между собой на украинском языке. Он скинул с моста 10-летнего мальчика.