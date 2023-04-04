У Нідерландах потяг зійшов з рейок: є загиблі та багато поранених

Наслідки аварії потяга у Нідерландах

Вранці 4 квітня, поблизу Гааги у Нідерландах, пасажирський потяг зійшов з рейок через зіткнення з будівельним обладнанням на колії. Відомо про одного загиблого та десятки поранених пасажирів.

Про це повідомляє Reuters.

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Аварія потяга у Нідерландах

Зазначається, що потяг перевозив близько 50 людей. Відомо, що щонайменше одна людина загинула і 30 отримали поранення. Багато з них у важкому стані, повідомляють нідерландські спецслужби.

Також було помічено, як рятувальні команди доставляли поранених у передсвітанковій темряві на місці аварії у Ворсхотені, селі поблизу Гааги. Аварія сталася близько 3:25 ранку.

19 людей були доставлені до лікарні. Іншим надали допомогу на місці.

Нагадаємо, на початку лютого у штаті Огайо з рейок зійшов потяг більш ніж 100 вагонами. У складі було близько 20 вагонів із небезпечними речовинами, з яких десять зійшли з рейок.

Після техногенної катастрофи мешканців міста було евакуйовано.

Фото: Reuters