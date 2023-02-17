У штаті Огайо після аварії поїзда з хімікатами в повітря потрапили токсини

Техногенна катастрофа: в Огайо після аварії поїзда з хімікатами в повітря потрапили токсини
На початку лютого у штаті Огайо з рейок зійшов потяг із небезпечними речовинами. Щоб запобігти вибуху, спеціальній бригаді довелося вивільнити отрутохімікати.
Про це пише видання The New York Times.
-
В ОП розповіли, чого чекати українцям 24 лютого
-
Росіяни вночі обстріляли Харків: є "прильоти" у двох районах міста
-
Активність антикорупціонерів: локшина на вуха Заходу чи єдина можливість вижити
-
Деяким українцям обіцяють допомогу у 16 тис. грн: хто отримає кошти
-
Мешканців Луганщини відправляють лікуватися до росії: місцеві лікарні працюють тільки на окупантів
-
Американські сенатори розглянуть резолюцію, яка визнає дії рф в Україні геноцидом
-
Тренер "Шахтаря" назвав найкращих гравців у переможному матчі Ліги Європи з "Ренном"
-
Американські медики перевірили стан здоров'я Байдена: чи може він виконувати обов'язки президента
-
Військові бази рф у Криму слід вважати легітимними цілями для ЗСУ, — Нуланд
-
Банки знизили валютний курс: скільки зараз коштують долар та євро
Наслідки катастрофи
Як відомо, в Огайо потяг Norfolk Southern із більш ніж 100 вагонами 3 лютого зійшов із рейок поблизу міста Східна Палестина. У складі було близько 20 вагонів із небезпечними речовинами, з яких десять зійшли з рейок.
Після техногенної катастрофи мешканців міста було евакуйовано.
Зазначається, що уламки від аварії горіли кілька днів. Щоб запобігти вибуху, бригади випустили вміст п'яти цистерн із вінілхлоридом, надзвичайно горючою речовиною, яка використовується у виробництві пластику.
Однак, внаслідок цього у повітря піднявся потужний шлейф газу фосгену та хлористого водню у вигляді величезної чорної хмари, яку було видно з радарів метеорологів.
Як пишуть ЗМІ, деякі жителі міста Східна Палестина вже почали повертатися до домівок, але більшість з них скаржаться на дивні запахи та мертвих тварин.
Так, сімейна пара, що живе приблизно за п'ять миль від місця сходу поїзда, помітила сотні мертвих риб у місцевих притоках Леслі-Ран. Інші люди повідомляли про мертвих курчат і ділилися в соціальних мережах фотографіями мертвих собак і лисиць у цьому районі.
Нагадаємо, 14 лютого, біля узбережжя Лівії сталася корабельна аварія. Щонайменше 73 мігранти вважаються мертвими та зниклими безвісти.