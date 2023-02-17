У штаті Огайо після аварії поїзда з хімікатами в повітря потрапили токсини

Люди стали помічати у штаті тіла мертвих тварин

На початку лютого у штаті Огайо з рейок зійшов потяг із небезпечними речовинами. Щоб запобігти вибуху, спеціальній бригаді довелося вивільнити отрутохімікати.

Про це пише видання The New York Times.

Наслідки катастрофи

Як відомо, в Огайо потяг Norfolk Southern із більш ніж 100 вагонами 3 лютого зійшов із рейок поблизу міста Східна Палестина. У складі було близько 20 вагонів із небезпечними речовинами, з яких десять зійшли з рейок.

Після техногенної катастрофи мешканців міста було евакуйовано.

Зазначається, що уламки від аварії горіли кілька днів. Щоб запобігти вибуху, бригади випустили вміст п'яти цистерн із вінілхлоридом, надзвичайно горючою речовиною, яка використовується у виробництві пластику.

Однак, внаслідок цього у повітря піднявся потужний шлейф газу фосгену та хлористого водню у вигляді величезної чорної хмари, яку було видно з радарів метеорологів.

Як пишуть ЗМІ, деякі жителі міста Східна Палестина вже почали повертатися до домівок, але більшість з них скаржаться на дивні запахи та мертвих тварин.

Так, сімейна пара, що живе приблизно за п'ять миль від місця сходу поїзда, помітила сотні мертвих риб у місцевих притоках Леслі-Ран. Інші люди повідомляли про мертвих курчат і ділилися в соціальних мережах фотографіями мертвих собак і лисиць у цьому районі.

Нагадаємо, 14 лютого, біля узбережжя Лівії сталася корабельна аварія. Щонайменше 73 мігранти вважаються мертвими та зниклими безвісти.