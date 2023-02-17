В штате Огайо после аварии поезда с химикатами в воздух попали токсины

Техногенная катастрофа: в Огайо после аварии поезда с химикатами в воздух попали токсины
В начале февраля в штате Огайо с рельсов сошел поезд с опасными веществами. Чтобы предотвратить взрыв, специальной бригаде пришлось высвободить ядохимикаты.
Об этом пишет издание The New York Times.
-
Си Цзиньпин выступит с речью о мире на годовщину российского вторжения
-
Цыганков сделал откровенное заявление в преддверии матча Ла Лиги против "Альмерии"
-
"Хроники событий с 24 февраля": MamaRika и KOLA представили трогательную песню и клип на нее
-
Под Лиманом благодаря аэроразведке Нацгвардии было уничтожено более 20 единиц российской техники
-
Сергей Братчук рассказал, что будет проходить 24 февраля и к чему следует готовиться
-
Илон Маск закрыл два офиса Twitter в Индии и приказал сотрудникам работать дома
-
Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о порядке действий по поиску пропавших без вести
-
Влияние энергокризиса на мясную и молочную отрасли: что прогнозируют в Минагрополитики
-
Приоритетом в процесс восстановления Украины является восстановление разрушенного жилья, — Шмыгаль
-
В следующем году Apple представит новую версию iPhone
Последствия катастрофы
Как известно, в Огайо поезд Norfolk Southern с более чем 100 вагонами 3 февраля сошел с рельсов вблизи города Восточная Палестина. В составе было около 20 вагонов с опасными веществами, из которых десять сошли с рельсов.
После техногенной катастрофы жители города были эвакуированы.
Отмечается, что обломки от аварии горели несколько дней. Чтобы предотвратить взрыв, бригады выпустили содержимое пяти цистерн с винилхлоридом, чрезвычайно горючим веществом, используемым в производстве пластика.
Однако, вследствие этого в воздух поднялся мощный шлейф газа фосгена и хлористого водорода в виде огромного черного облака, видно из радаров метеорологов.
Как пишут СМИ, некоторые жители города Восточная Палестина уже начали возвращаться в дома, но большинство из них жалуются на странные запахи и мертвых животных.
Так, семейная пара, живущая примерно в пяти милях от места востока поезда, заметила сотни мертвых рыб в местных притоках Лесли-Ран. Другие люди сообщали о мертвых цыплятах и делились в социальных сетях фотографиями мертвых собак и лис в этом районе.
Напомним, 14 февраля, у побережья Ливии произошла кораблекрушение. По меньшей мере, 73 мигранта считаются мертвыми и пропавшими без вести.