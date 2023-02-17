В штате Огайо после аварии поезда с химикатами в воздух попали токсины

Люди стали замечать в штате тела мертвых животных

В начале февраля в штате Огайо с рельсов сошел поезд с опасными веществами. Чтобы предотвратить взрыв, специальной бригаде пришлось высвободить ядохимикаты.

Об этом пишет издание The New York Times.

Последствия катастрофы

Как известно, в Огайо поезд Norfolk Southern с более чем 100 вагонами 3 февраля сошел с рельсов вблизи города Восточная Палестина. В составе было около 20 вагонов с опасными веществами, из которых десять сошли с рельсов.

После техногенной катастрофы жители города были эвакуированы.

Отмечается, что обломки от аварии горели несколько дней. Чтобы предотвратить взрыв, бригады выпустили содержимое пяти цистерн с винилхлоридом, чрезвычайно горючим веществом, используемым в производстве пластика.

Однако, вследствие этого в воздух поднялся мощный шлейф газа фосгена и хлористого водорода в виде огромного черного облака, видно из радаров метеорологов.

Как пишут СМИ, некоторые жители города Восточная Палестина уже начали возвращаться в дома, но большинство из них жалуются на странные запахи и мертвых животных.

Так, семейная пара, живущая примерно в пяти милях от места востока поезда, заметила сотни мертвых рыб в местных притоках Лесли-Ран. Другие люди сообщали о мертвых цыплятах и делились в социальных сетях фотографиями мертвых собак и лис в этом районе.

Напомним, 14 февраля, у побережья Ливии произошла кораблекрушение. По меньшей мере, 73 мигранта считаются мертвыми и пропавшими без вести.