В Нидерландах поезд сошел с рельсов: есть погибшие и много раненых

Последствия аварии поезда в Нидерландах

Утром 4 апреля, вблизи Гааги в Нидерландах, пассажирский поезд сошел с рельсов из-за столкновения со строительным оборудованием на колее. Известно об одном погибшем и десятках раненых пассажиров.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что поезд перевозил около 50 человек. Известно, что по меньшей мере один человек погиб и 30 получили ранения. Многие из них находятся в тяжелом состоянии, сообщают нидерландские спецслужбы.

Также было отмечено, как спасательные команды доставляли раненых в предрассветной темноте на месте аварии в Ворсхотене, деревне близ Гааги. Авария произошла около 3:25 утра.

19 человек были доставлены в больницу. Другим оказали помощь на месте.

Напомним, в начале февраля в штате Огайо с рельсов сошел поезд более 100 вагонов. В составе было около 20 вагонов с опасными веществами, из которых десять сошли с рельсов.

После техногенной катастрофы жители города были эвакуированы.

Фото: Reuters