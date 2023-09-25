У Нагірному Карабаху пролунав потужний вибух на АЗС, є жертви

Вибух на АЗС у Степанакерті. Фото: t.me/newsarmenia

У понеділок, 25 вересня, на паливному складі біля автодороги Степанакерт — Аскеран стався потужний вибух. Внаслідок події є жертви.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Міністерство внутрішніх справ Арцаха повідомляє, що особи, які отримали опіки, були доставлені до медичних закладів. Попередньо у Степанакерті в Нагірному Карабаху на бензозаправці вибухнула цистерна з бензином, наразі уточнюється точна кількість постраждалих та загиблих.

За попередніми даними, вибухнув резервуар, де було 100 тонн пального. У момент події поряд було багато людей, які прибули за пальним для своїх автомобілів. Наразі постраждалі з опіками перебувають у районних лікарнях.

Офіційної інформації щодо причин та наслідків вибуху поки що не було.



Вибух на АЗС у Степанакерті. Фото: t.me/newsarmenia

Нагадаємо, що у Тюменській області Росії прогриміли потужні вибухи на нафтовому родовищі. Внаслідок інциденту є загиблі та поранені.

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