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У Нагірному Карабаху пролунав потужний вибух на АЗС, є жертви

25 вересня 2023 19:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Нагірному Карабаху пролунав потужний вибух на АЗС, є жертви
Вибух на АЗС у Степанакерті. Фото: t.me/newsarmenia
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У понеділок, 25 вересня, на паливному складі біля автодороги Степанакерт Аскеран стався потужний вибух. Внаслідок події є жертви.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибух на АЗС у Нагірному Карабаху

Міністерство внутрішніх справ Арцаха повідомляє, що особи, які отримали опіки, були доставлені до медичних закладів. Попередньо у Степанакерті в Нагірному Карабаху на бензозаправці вибухнула цистерна з бензином, наразі уточнюється точна кількість постраждалих та загиблих.

За попередніми даними, вибухнув резервуар, де було 100 тонн пального. У момент події поряд було багато людей, які прибули за пальним для своїх автомобілів. Наразі постраждалі з опіками перебувають у районних лікарнях.

Офіційної інформації щодо причин та наслідків вибуху поки що не було.

Вибух на АЗС у Степанакерті

Вибух на АЗС у Степанакерті. Фото: t.me/newsarmenia

Нагадаємо, що у Тюменській області Росії прогриміли потужні вибухи на нафтовому родовищі. Внаслідок інциденту є загиблі та поранені.

Також ми повідомляли, що у Києві на Теремках невідомі негідники підірвали будинок для кішок, який називається "Котохата". В результаті багато тварин загинули та отримали поранення

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