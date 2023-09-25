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В Нагорном Карабахе прозвучал мощный взрыв на АЗС, есть жертвы

25 сентября 2023 19:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Нагорном Карабахе прозвучал мощный взрыв на АЗС, есть жертвы
Взрыв на АЗС в Степанакерте. Фото: t.me/newsarmenia
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В понедельник, 25 сентября, на топливном складе возле автодороги Степанакерт Аскеран произошел мощный взрыв. В результате происшествия есть жертвы.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Взрыв на АЗС в Нагорном Карабахе

Министерство Внутренних Дел Арцаха сообщает, что лица, получившие ожоги, были доставлены в медицинские заведения.  Предварительно в Степанакерте в Нагорном Карабахе на бензозаправке взорвалась цистерна с бензином, в настоящее время уточняется точное число пострадавших и погибших.

По предварительным данным, взорвался резервуар, в котором было 100 тонн топлива. В момент происшествия рядом находилось много людей, прибывших за топливом для своих автомобилей. Сейчас пострадавшие с ожогами находятся в районных больницах.

Официальной информации относительно причин и последствий взрыва пока не было.

Взрыв на АЗС в Степанакерте

Взрыв на АЗС в Степанакерте. Фото: t.me/newsarmenia

Напомним, что в Тюменской области России прогремели мощные взрывы на нефтяном месторождении. В результате инцидента есть погибшие и раненые.

Также мы сообщали, что в Киеве на Теремках неизвестные негодяи взорвали дом для кошек, который называется "Котохата". В результате многие животные погибли и получили ранения

 

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