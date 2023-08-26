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У Миколаївській області знайшли у воді тіло хлопчика, який вчора зник

26 серпня 2023 18:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Миколаївській області знайшли у воді тіло хлопчика, який вчора зник
Рятувальники у воді. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 26 серпня, у Миколаївській області знайшли у воді тіло хлопчика 2009 року народження. Про зникнення дитини стало відомо вчора.

Про це повідомляє ДСНС.

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"Нагадаємо, він зник вчора ввечері. В повідомленні йшлося про те, що він потонув в акваторії Бузького лиману. Пошукові роботи тривали до вечора", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС розповіли, що сьогодні зранку водолази відновили пошуки зниклого. В обід вони виявили тіло дитини на відстані близько 30 метрів від берега. Водолази дістали його з води та транспортували на берег.

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Водолази. Фото: ДСНС
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Водолаз. Фото: ДСНС
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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Рівненській області втонули двоє дітей віком 5 та 7 років. Інцидент стався 23 серпня. До трагедії може бути причетна матір дітей.

Також ми писали, що 23 серпня, на Львівщині у селі Підбірці матір з донькою відпочивали біля водойми в компанії декількох чоловіків. Допоки жінка розпивала спиртні напої, її донька впала в озеро та потонула.

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