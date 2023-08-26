В Николаевской области нашли в воде тело мальчика, который вчера пропал

Спасатели в воде. Фото: ГСЧС

Сегодня, 26 августа, в Николаевской области обнаружили в воде тело мальчика 2009 года рождения. Об исчезновении ребенка стало известно вчера.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Водолазы нашли тело утонувшего мальчика

"Напомним, он исчез вчера вечером. В сообщении говорилось, что он утонул в акватории Бугского лимана. Поисковые работы продолжались до вечера", — говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что сегодня утром водолазы возобновили поиски пропавшего. В обед они обнаружили тело ребенка на расстоянии около 30 метров от берега. Водолазы достали его из воды и транспортировали на берег.

Водолазы. Фото: ГСЧС

Водолаз. Фото: ГСЧС

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в Ровенской области утонули двое детей 5 и 7 лет. Инцидент произошел 23 августа. К трагедии может быть причастна мать детей.

Также мы писали, что 23 августа, во Львовской области в селе Пидбирцы мать с дочерью отдыхали у водоема в компании нескольких мужчин. Пока женщина распивала спиртные напитки, ее дочь упала в озеро и утонула.