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В Николаевской области нашли в воде тело мальчика, который вчера пропал

26 августа 2023 18:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Николаевской области нашли в воде тело мальчика, который вчера пропал
Спасатели в воде. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 26 августа, в Николаевской области обнаружили в воде тело мальчика 2009 года рождения. Об исчезновении ребенка стало известно вчера.

Об этом сообщает ГСЧС.

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"Напомним, он исчез вчера вечером. В сообщении говорилось, что он утонул в акватории Бугского лимана. Поисковые работы продолжались до вечера", — говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что сегодня утром водолазы возобновили поиски пропавшего. В обед они обнаружили тело ребенка на расстоянии около 30 метров от берега. Водолазы достали его из воды и транспортировали на берег.

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Водолазы. Фото: ГСЧС
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Водолаз. Фото: ГСЧС
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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в Ровенской области утонули двое детей 5 и 7 лет. Инцидент произошел 23 августа. К трагедии может быть причастна мать детей.

Также мы писали, что 23 августа, во Львовской области в селе Пидбирцы мать с дочерью отдыхали у водоема в компании нескольких мужчин. Пока женщина распивала спиртные напитки, ее дочь упала в озеро и утонула.

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