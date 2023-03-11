У мерії Маріуполя розповіли про "приліт" по об'єктах окупантів: близько 20 загиблих

У Маріуполі та на околицях сьогодні прогриміли вибухи

В селищі Мангуш неподалік від Маріуполя зафіксовано "приліт" по місцю розміщення російських окупантів. Наразі відомо про близько 20 загиблих.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Що відомо

За інформацією Андрющенко, вибухи лунали в Маріупольському районі близько о першій годині ночі. Тепер вибухи прогриміли і в Мангуші.

"Трохи "кари небесної" завітало в розміщення окупантів", — додає радник міського голови.

Наразі відомо про близько 20 загиблих російських окупантів, а також семеро важкопоранених.

Андрющенко також оприлюднив фото та відео вибухів, які прогриміли сьогодні у Маріуполі.



Нагадаємо, як повідомлялося, в тимчасово окупованому Маріуполі у п'ятницю, 10 березня, пролунало близько 20 вибухів. У мерії Маріуполя натякають, що вибухи сталися на об'єктах окупантів.

Також мер Маріуполя Вадим Бойченко раніше повідомив, що після останньої військової атаки у Маріуполі загарбники перегрупувалися та вивели свої логістичні центри та полігони за межі міста. Місто стало небезпечним для них і було перетворено на смугу фронту. Це спричинило зменшення кількості військових присутніх у місті. Проте ситуація у Маріуполі залишається напруженою, загарбники продовжують проводити фільтрацію серед населення.