У мерії Маріуполя розповіли про "приліт" по об'єктах окупантів: близько 20 загиблих
В селищі Мангуш неподалік від Маріуполя зафіксовано "приліт" по місцю розміщення російських окупантів. Наразі відомо про близько 20 загиблих.
Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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Що відомо
За інформацією Андрющенко, вибухи лунали в Маріупольському районі близько о першій годині ночі. Тепер вибухи прогриміли і в Мангуші.
"Трохи "кари небесної" завітало в розміщення окупантів", — додає радник міського голови.
Наразі відомо про близько 20 загиблих російських окупантів, а також семеро важкопоранених.
Андрющенко також оприлюднив фото та відео вибухів, які прогриміли сьогодні у Маріуполі.
Нагадаємо, як повідомлялося, в тимчасово окупованому Маріуполі у п'ятницю, 10 березня, пролунало близько 20 вибухів. У мерії Маріуполя натякають, що вибухи сталися на об'єктах окупантів.
Також мер Маріуполя Вадим Бойченко раніше повідомив, що після останньої військової атаки у Маріуполі загарбники перегрупувалися та вивели свої логістичні центри та полігони за межі міста. Місто стало небезпечним для них і було перетворено на смугу фронту. Це спричинило зменшення кількості військових присутніх у місті. Проте ситуація у Маріуполі залишається напруженою, загарбники продовжують проводити фільтрацію серед населення.