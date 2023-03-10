У Маріуполі прогриміло близько 20 вибухів: що відомо

Маріуполь сколихнула серія вибухів

В тимчасово окупованому Маріуполі у п'ятницю, 10 березня, пролунало близько 20 вибухів. У мерії Маріуполя натякають, що вибухи сталися на об'єктах окупантів.

Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Перші подробиці

За словами представника Маріупольської міськради, епіцентр вибухів – у Кальміуському районі.

"Деталі згодом. Але вечір перестає бути ординарним. Бавовнить", — додав він.

Нагадаємо, мер Маріуполя Вадим Бойченко раніше повідомив, що після останньої військової атаки у Маріуполі загарбники перегрупувалися та вивели свої логістичні центри та полігони за межі міста. Місто стало небезпечним для них і було перетворено на смугу фронту. Це спричинило зменшення кількості військових присутніх у місті. Проте ситуація у Маріуполі залишається напруженою, загарбники продовжують проводити фільтрацію серед населення.