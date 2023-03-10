В Мариуполе прогремело около 20 взрывов: что известно

Мариуполь всколыхнула серия взрывов

Во временно оккупированном Мариуполе в пятницу, 10 марта, раздалось около 20 взрывов. В мэрии Мариуполя намекают, что взрывы произошли на объектах оккупантов.

Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Первые подробности

По словам представителя Мариупольского горсовета, эпицентр взрывов – в Кальмиусском районе.

"Детали вскоре. Но вечер перестает быть ординарным. Бавовнит", — добавил он.

Напомним, мэр Мариуполя Вадим Бойченко ранее сообщил, что после последней военной атаки в Мариуполе захватчики перегруппировались и вывели свои логистические центры и полигоны за пределы города. Город стал опасным для них и был превращен в полосу фронта. Это привело к уменьшению количества военных присутствующих в городе. Тем не менее, ситуация в Мариуполе остается напряженной, захватчики продолжают проводить фильтрацию среди населения.