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В Мариуполе прогремело около 20 взрывов: что известно

10 марта 2023 17:21
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Мариуполь всколыхнула серия взрывов
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Во временно оккупированном Мариуполе в пятницу, 10 марта, раздалось около 20 взрывов. В мэрии Мариуполя намекают, что взрывы произошли на объектах оккупантов.

Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

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Первые подробности

По словам представителя Мариупольского горсовета, эпицентр взрывов – в Кальмиусском районе.

"Детали вскоре. Но вечер перестает быть ординарным. Бавовнит", — добавил он.

Напомним, мэр Мариуполя Вадим Бойченко ранее сообщил, что после последней военной атаки в Мариуполе захватчики перегруппировались и вывели свои логистические центры и полигоны за пределы города. Город стал опасным для них и был превращен в полосу фронта. Это привело к уменьшению количества военных присутствующих в городе. Тем не менее, ситуация в Мариуполе остается напряженной, захватчики продолжают проводить фильтрацию среди населения.

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