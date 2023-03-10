В Мариуполе прогремело около 20 взрывов: что известно
Во временно оккупированном Мариуполе в пятницу, 10 марта, раздалось около 20 взрывов. В мэрии Мариуполя намекают, что взрывы произошли на объектах оккупантов.
Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
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Первые подробности
По словам представителя Мариупольского горсовета, эпицентр взрывов – в Кальмиусском районе.
"Детали вскоре. Но вечер перестает быть ординарным. Бавовнит", — добавил он.
Напомним, мэр Мариуполя Вадим Бойченко ранее сообщил, что после последней военной атаки в Мариуполе захватчики перегруппировались и вывели свои логистические центры и полигоны за пределы города. Город стал опасным для них и был превращен в полосу фронта. Это привело к уменьшению количества военных присутствующих в городе. Тем не менее, ситуация в Мариуполе остается напряженной, захватчики продолжают проводить фильтрацию среди населения.