В мэрии Мариуполя рассказали о "прилете" по объектам окупантов: около 20 погибших

В Мариуполе и в окрестностях сегодня прогремели взрывы

В поселке Мангуш неподалеку от Мариуполя зафиксирован "прилет" по месту размещения российских оккупантов. Пока известно про около 20 погибших.

Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Что известно

По информации Андрющенко, взрывы раздавались в Мариупольском районе около часа ночи. Теперь взрывы прогремели и в Мангуше.

"Немного "наказания небесной" посетило размещение оккупантов", — добавляет советник городского головы.

Сейчас известно об около 20 погибших российских оккупантах, а также семеро тяжелораненых.

Андрющенко также обнародовал фото и видео взрывов, прогремевших сегодня в Мариуполе.

Напомним, как сообщалось, во временно оккупированном Мариуполе в пятницу, 10 марта, раздалось около 20 взрывов. В мэрии Мариуполя намекают, что взрывы произошли на объектах оккупантов.

Также мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что после последней военной атаки в Мариуполе захватчики перегруппировались и вывели свои логистические центры и полигоны за пределы города. Город стал опасным для них и был превращен в полосу фронта. Это привело к уменьшению количества военных присутствующих в городе. Тем не менее, ситуация в Мариуполе остается напряженной, захватчики продолжают проводить фильтрацию среди населения.