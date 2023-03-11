В мэрии Мариуполя рассказали о "прилете" по объектам окупантов: около 20 погибших
В поселке Мангуш неподалеку от Мариуполя зафиксирован "прилет" по месту размещения российских оккупантов. Пока известно про около 20 погибших.
Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
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Что известно
По информации Андрющенко, взрывы раздавались в Мариупольском районе около часа ночи. Теперь взрывы прогремели и в Мангуше.
"Немного "наказания небесной" посетило размещение оккупантов", — добавляет советник городского головы.
Сейчас известно об около 20 погибших российских оккупантах, а также семеро тяжелораненых.
Андрющенко также обнародовал фото и видео взрывов, прогремевших сегодня в Мариуполе.
Напомним, как сообщалось, во временно оккупированном Мариуполе в пятницу, 10 марта, раздалось около 20 взрывов. В мэрии Мариуполя намекают, что взрывы произошли на объектах оккупантов.
Также мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что после последней военной атаки в Мариуполе захватчики перегруппировались и вывели свои логистические центры и полигоны за пределы города. Город стал опасным для них и был превращен в полосу фронта. Это привело к уменьшению количества военных присутствующих в городе. Тем не менее, ситуация в Мариуполе остается напряженной, захватчики продолжают проводить фильтрацию среди населения.