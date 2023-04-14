У Львові заступника начальника кримінальної поліції відсторонили від роботи

31-річний правоохоронець отримав 3 тис. доларів хабара. Фото: УНІАН

Личаківський районний суд Львова обрав міру запобіжного заходу та відсторонив від посади заступника начальника кримінальної поліції одного з райуправлінь у Львові. У матеріалах справи також наведено деталі вимагання та отримання ним 3 тисячі доларів хабара.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі

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Як вказано в ухвалах суду, заступника начальника сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 (його прізвище в судових ухвалах приховане) вимагав 5 тисяч доларів за закриття кримінального провадження.

Деталі

У ніч з 11 на 12 березня 2023 року у пивному ресторані "П’ятниця", що на Сихові, виникла масова бійка за участю 15 людей, двоє людей з травмами звернулись у лікарню. На місце виїздила поліція, яка затримала трьох учасників бійки. Матеріали про цю бійку потрапили на розгляд 31-річного заступника начальника кримінальної поліції цього управління поліції.

Через кілька днів у відділ поліції прийшов батько одного з затриманих, він зустрівся із заступника начальника кримінальної поліції, який сказав, що його сину загрожує притягнення до відповідальності за хуліганство та умисні легкі тілесні ушкодження. Однак справу можна закрити, якщо він заплатить 5 тис. доларів, частину цих коштів начебто мали передати потерпілим. Батько сказав, що він подумає.

Виходячи з райвідділку він побачив двох чоловіків, у одного з них був перебинтований ніс. Він спитав, чи вони часом не постраждали під час бійки у ресторані "П’ятниця", вони ствердно відповіли. Чоловік запропонував відшкодувати їм завдану шкоду, зокрема заплатити 2 тис. доларів, вони погодились і після отримання грошей мали написати заяви, що не мають претензій до його сина.

На початку квітня заступник начальника кримінальної поліції подзвонив до чоловіка і сказав, що якщо він сьогодні не заплатить йому 3 тисячі доларів, наступного дня його сину оголосять підозру. Наступного дня вони зустрілись, чоловік передав правоохоронцю гроші, після цього його затримали.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові зловмисники підпалили церкву Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ. Рятувальники спрацювали оперативно та не дали досягнути трагічних наслідків для святині.