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На Львівщині судитимуть підприємця, який незаконно збагатився на ремонті укриття

13 квітня 2023 19:14
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині судитимуть підприємця, який незаконно збагатився на ремонті укриття
Мешканця Львівщини судитимуть за незаконне заволодіння державними коштами. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Мешканця одного із сіл Золочівщини судитимуть за незаконне заволодіння державними коштами. Підприємець уклав договір про проведення капітального ремонту укриття в одному з адміністративних будинків району.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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Підприємець повинен був облаштувати укриття площею понад 250 кв. м, що розташовується в одному із сіл Золочівщини. Згодом він видав та подав для оплати неправдиві офіційні документи, у яких зазначив недостовірну інформацію щодо обсягів та вартості робіт. Таким чином він виділив із місцевого бюджету близько 120 тис грн за роботи, які фактично не були виконані.

"За клопотанням прокурора, з метою забезпечення відшкодування збитків, на майно обвинуваченого накладено арешт та заявлено цивільний позов. Також до чоловіка застосовано запобіжний захід у вигляді застави", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові судитимуть чоловіка, який за 10 тисяч тисяч доларів обіцяв переправити через державний кордон військовозобов’язаного. 

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