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Во Львовской области будут судить предпринимателя, который незаконно обогатился на ремонте укрытия

13 апреля 2023 19:14
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области будут судить предпринимателя, который незаконно обогатился на ремонте укрытия
Жителя Львовщины будут судить за незаконное завладение государственными средствами. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Жителя одного из сел Золочевщины будут судить за незаконное завладение государственными средствами. Предприниматель заключил договор о проведении капитального ремонта укрытия в одном из административных зданий района.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

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Предприниматель должен был обустроить укрытие площадью более 250 кв. м, что находится в одном из сел Золочевщины. Впоследствии он выдал и подал для оплаты неправдивые официальные документы, в которых указал недостоверную информацию об объемах и стоимости работ. Таким образом, он выделил из местного бюджета около 120 тыс. грн за работы, фактически не выполненные.

"По ходатайству прокурора, с целью обеспечения возмещения ущерба, на имущество обвиняемого наложен арест и заявлен гражданский иск. Также к мужчине применена мера пресечения в виде залога", — говорится в сообщении.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове будут судить мужчину, который за 10 тысяч долларов обещал переправить через государственную границу военнообязанного.

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