Львів'янин організував бізнес на охочих втекти з України під час війни

Затримання львів'янина органами прокуратури. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові судитимуть чоловіка, який за 10 тисяч тисяч доларів обіцяв переправити через державний кордон військовозобов’язаного.

Про це повідомили у прокуратурі Львівської області.

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Під час дії воєнного стану обвинувачений пообіцяв чоловіку призовного віку за 10 тисяч доларів переправити його через кордон. Схема перетину полягала у тому, щоб перейти держкордон лісом, поза межами контрольно-пропускних пунктів.

Прокурори завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо львів’янина за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

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