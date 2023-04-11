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Львів'янин організував бізнес на охочих втекти з України під час війни: деталі

11 квітня 2023 16:42
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Львів'янин організував бізнес на охочих втекти з України під час війни
Затримання львів'янина органами прокуратури. Фото: Львівська обласна прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові судитимуть чоловіка, який за 10 тисяч тисяч доларів обіцяв переправити через державний кордон військовозобов’язаного. 

Про це повідомили у прокуратурі Львівської області.

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Під час дії воєнного стану обвинувачений пообіцяв чоловіку призовного віку за 10 тисяч доларів переправити його через кордон. Схема перетину полягала у тому, щоб перейти держкордон лісом, поза межами контрольно-пропускних пунктів.

Прокурори завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо львів’янина за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Нагадаємо, ми раніше писали, чи підлягають мобілізації засуджені ухилянти: роз'яснення Міноборони.

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