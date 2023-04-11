Львовянин организовал бизнес на желающих сбежать из Украины во время войны

Задержание львовянина органами прокуратуры. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львове будут судить мужчину, который за 10 тысяч долларов обещал переправить через государственную границу военнообязанного.

Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.

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Во время действия военного положения обвиняемый пообещал мужчине призывного возраста за 10 тысяч долларов переправить его через границу. Схема пересечения заключалась в том, чтобы перейти госграницу по лесу, за пределами контрольно-пропускных пунктов.

Прокуроры завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении львовянина по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Напомним, мы ранее писали, подлежат ли мобилизации осужденные уклоняющие: разъяснение Минобороны.