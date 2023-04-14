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Во Львове заместителя начальника криминальной полиции отстранили от работы: детали

14 апреля 2023 19:12
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове заместителя начальника криминальной полиции отстранили от работы
31-летний милиционер получил 3 тыс. долларов взятки. Фото: УНИАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения и отстранил от должности заместителя начальника криминальной полиции одного из райуправлений во Львове. В материалах дела также приведены детали вымогательства и получения им 3 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре

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Как указано в определениях суда, заместитель начальника сектора уголовной полиции отдела полиции №2 Львовского районного управления полиции №2 (его фамилия в судебных определениях скрыта) требовал 5 тысяч долларов за закрытие уголовного производства.

Подробности

В ночь с 11 на 12 марта 2023 года в пивном ресторане "Пятница" на Сыхове возникла массовая драка с участием 15 человек, два человека с травмами обратились в больницу. На место выезжала полиция, задержавшая трех участников драки. Материалы об этой драке попали на рассмотрение 31-летнего заместителя начальника криминальной полиции этого управления полиции.

Через несколько дней в отдел полиции пришел отец одного из задержанных, он встретился с заместителем начальника криминальной полиции, который сказал, что сыну грозит привлечение к ответственности за хулиганство и умышленные легкие телесные повреждения. Однако дело можно закрыть, если он заплатит 5 тыс. долларов, часть этих средств вроде бы передать пострадавшим. Отец сказал, что подумает.

Выходя из райотдела он увидел двух мужчин, у одного из них был перебинтован нос. Он спросил, не пострадали ли они во время драки в ресторане "Пятница", они утвердительно ответили. Мужчина предложил возместить им причиненный ущерб, в частности заплатить 2 тыс. долларов, они согласились и после получения денег должны были написать заявления, не имеющие претензий к его сыну.

В начале апреля заместитель начальника криминальной полиции позвонил мужу и сказал, что если он сегодня не заплатит ему 3 тысячи долларов, на следующий день его сыну объявят подозрение. На следующий день они встретились, мужчина передал правоохранителю деньги, после чего его задержали.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове злоумышленники подожгли церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ. Спасатели сработали оперативно и не дали достичь трагических последствий для святыни.

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