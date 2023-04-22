У Криму прозвучали вибухи: "гауляйтер" Аксьонов звернувся до жителів півострова

Голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов. Фото: Telegram

В окупованому Криму сьогодні, 22 квітня, вранці прогриміли вибухи. Окупаційна влада заявляє про "роботу ППО".

Про це написав у своєму Telegram очільник російської влади у Криму Сергій Аксьонов.

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За словами Аксьонова, постраждалих внаслідок вибухів у Криму немає. Він також звернувся до жителів окупованого півострова з закликом "довіряти лише перевіреним джерелам інформації".

"У небі над Кримом відпрацювали сили ППО. Пошкоджень та постраждалих немає. Прошу всіх дотримуватися спокою та довіряти лише перевіреним джерелам інформації", — йдеться у повідомленні.

Місцеві Telegram-канали також оприлюднили фото роботи протиповітряної оборони у небі над Кримом.

Робота ППО над Кримом 22 квітня 2023 року. Фото: t.me/Crimeanwind

Нагадаємо, жителі тимчасово окупованого Мелітополя сьогодні, 22 квітня, вранці чули вибух. Після вибуху на місце події окупанти направили "швидку" і пожежників.

До слова, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов раніше заявив, що план України щодо звільнення окупованого Криму поступово реалізується. ЗСУ зовсім скоро зайдуть на півострів.