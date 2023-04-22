У Криму прозвучали вибухи: "гауляйтер" Аксьонов звернувся до жителів півострова
В окупованому Криму сьогодні, 22 квітня, вранці прогриміли вибухи. Окупаційна влада заявляє про "роботу ППО".
Про це написав у своєму Telegram очільник російської влади у Криму Сергій Аксьонов.
Подробиці
За словами Аксьонова, постраждалих внаслідок вибухів у Криму немає. Він також звернувся до жителів окупованого півострова з закликом "довіряти лише перевіреним джерелам інформації".
"У небі над Кримом відпрацювали сили ППО. Пошкоджень та постраждалих немає. Прошу всіх дотримуватися спокою та довіряти лише перевіреним джерелам інформації", — йдеться у повідомленні.
Місцеві Telegram-канали також оприлюднили фото роботи протиповітряної оборони у небі над Кримом.
Нагадаємо, жителі тимчасово окупованого Мелітополя сьогодні, 22 квітня, вранці чули вибух. Після вибуху на місце події окупанти направили "швидку" і пожежників.
До слова, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов раніше заявив, що план України щодо звільнення окупованого Криму поступово реалізується. ЗСУ зовсім скоро зайдуть на півострів.