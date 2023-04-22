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В окупованому Мелітополі прогримів вибух: перші подробиці

22 квітня 2023 08:53
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
В окупованому Мелітополі прогримів вибух: перші подробиці
Військовослужбовці РФ у Мелітополі. Фото: російські ЗМІ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Жителі тимчасово окупованого Мелітополя сьогодні, 22 квітня, вранці чули вибух. Після вибуху на місце події окупанти направили "швидку" і пожежників.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров

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Що відомо

За інформацією Федорова, місцеві повідомили про глухий одиничний вибух, який було чути в північних районах міста.

"Заметушилися і окупанти — відправили швидку, поліцію і пожежну в сторону району Нового Мелітополя", — написав міський голова. 

Він додав, що наразі деталі щодо наслідків вибуху уточнюються. 

Місцеві ЗМІ припускають, що у Мелітополі могли знову могли підірвати авто когось із колаборантів. 

Нагадаємо, 14 квітня у Мелітополі біля залізниці та локомотивного депо пролунав потужний вибух. Саме в районі депо російські окупанти розмістили техніку, боєприпаси та ремонтну базу.

Також міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що ранковий вибух 5 квітня у місті стався в районі військового аеродрому та локомотивного депо. За його словами, саме там останнім часом відбувається знищення окупантів та ворожої техніки.

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