В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв: первые подробности

Военнослужащие РФ в Мелитополе. Фото: российские СМИ

Жители временно оккупированного Мелитополя сегодня, 22 апреля, утром слышали взрыв. После взрыва на место происшествия оккупанты направили "скорую" и пожарных.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Что известно

По информации Федорова, местные сообщили о глухом единичном взрыве, слышном в северных районах города.

"Засуетились и оккупанты — отправили скорую, полицию и пожарную в сторону района Нового Мелитополя", — написал городской голова.

Он добавил, что в настоящее время детали о последствиях взрыва уточняются.

Местные СМИ предполагают, что в Мелитополе могли снова подорвать автомобиль кого-то из коллаборантов.

Напомним, 14 апреля в Мелитополе у железной дороги и локомотивного депо раздался мощный взрыв. Именно в районе депо российские оккупанты разместили технику, боеприпасы и ремонтную базу.

Также мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что утренний взрыв 5 апреля в городе произошел в районе военного аэродрома и локомотивного депо. По его словам, именно там в последнее время происходит уничтожение оккупантов и вражеской техники.