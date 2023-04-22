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В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв: первые подробности

22 апреля 2023 08:53
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв: первые подробности
Военнослужащие РФ в Мелитополе. Фото: российские СМИ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Жители временно оккупированного Мелитополя сегодня, 22 апреля, утром слышали взрыв. После взрыва на место происшествия оккупанты направили "скорую" и пожарных.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Что известно

По информации Федорова, местные сообщили о глухом единичном взрыве, слышном в северных районах города.

"Засуетились и оккупанты — отправили скорую, полицию и пожарную в сторону района Нового Мелитополя", — написал городской голова.

Он добавил, что в настоящее время детали о последствиях взрыва уточняются.

Местные СМИ предполагают, что в Мелитополе могли снова подорвать автомобиль кого-то из коллаборантов.

Напомним, 14 апреля в Мелитополе у железной дороги и локомотивного депо раздался мощный взрыв. Именно в районе депо российские оккупанты разместили технику, боеприпасы и ремонтную базу.

Также мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что утренний взрыв 5 апреля в городе произошел в районе военного аэродрома и локомотивного депо. По его словам, именно там в последнее время происходит уничтожение оккупантов и вражеской техники.

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