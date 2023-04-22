В Крыму прозвучали взрывы: "гауляйтер" Аксенов обратился к жителям полуострова

Глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов. Фото: Telegram

В оккупированном Крыму сегодня, 22 апреля, утром прогремели взрывы. Оккупационные власти заявляют о "работе ПВО".

Об этом написал в своем Telegram глава российских властей в Крыму Сергей Аксенов.

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По словам Аксенова, пострадавших в результате взрывов в Крыму нет. Он также обратился к жителям оккупированного полуострова с призывом "доверять только проверенным источникам информации".

"В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", — говорится в сообщении.

Местные Telegram-каналы обнародовали фото работы противовоздушной обороны в небе над Крымом.

Работа ПВО над Крымом 22 апреля 2023 года. Фото: t.me/Crimeanwind

Напомним, жители временно оккупированного Мелитополя сегодня, 22 апреля, утром слышали взрыв. После взрыва на место происшествия оккупанты направили "скорую" и пожарных.

К слову, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что план Украины по освобождению оккупированного Крыма постепенно реализуется. ВСУ совсем скоро зайдут на полуостров.