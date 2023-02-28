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У Криму понад 100 тисяч жителів залишились без води

28 лютого 2023 08:00
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Аварія на водоводі в Криму 28 лютого — понад 100 тисяч жителів без води
Через це скасовано заняття в школах
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Понад 120 тисяч жителів Євпаторії (Крим) залишилися без водопостачання 28 лютого через аварію, що сталася на магістральному водоводі.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Що відомо

Як відомо, аварія на магістральному водоводі залишила без води понад 120 тисяч жителів Євпаторії в Криму. Через це скасовано заняття в школах. 

Нагадаємо, 27 лютого у Криму зафіксували землетрус. Жителі Південного узбережжя Криму відчули невеликий підземний поштовх. Було зафіксовано землетрус магнітудою до трьох балів. 

Зокрема, про підземні поштовхи повідомляли жителі Ялти, Гурзуфа та Масандри. За даними місцевих Telegram-каналів, в офісах на кілька хвилин захиталися столи, крісла і квіти у підставках.

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