Аварія на водоводі в Криму 28 лютого — понад 100 тисяч жителів без води

У Криму понад 100 тисяч жителів залишились без води
Понад 120 тисяч жителів Євпаторії (Крим) залишилися без водопостачання 28 лютого через аварію, що сталася на магістральному водоводі.
Про це повідомляють росЗМІ.
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Що відомо
Як відомо, аварія на магістральному водоводі залишила без води понад 120 тисяч жителів Євпаторії в Криму. Через це скасовано заняття в школах.
Нагадаємо, 27 лютого у Криму зафіксували землетрус. Жителі Південного узбережжя Криму відчули невеликий підземний поштовх. Було зафіксовано землетрус магнітудою до трьох балів.
Зокрема, про підземні поштовхи повідомляли жителі Ялти, Гурзуфа та Масандри. За даними місцевих Telegram-каналів, в офісах на кілька хвилин захиталися столи, крісла і квіти у підставках.