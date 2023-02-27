У Криму 27 лютого зафіксували землетрус: що відомо

У Криму зафіксували землетрус: що відомо
Жителі Південного узбережжя Криму відчули невеликий підземний поштовх. Було зафіксовано землетрус магнітудою до трьох балів.
Про це повідомив радник підконтрольного росії голови окупованого півострова Олег Крючков із посиланням на дані Алуштинської сейсмічної станції.
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Подробиці
"Інформація про землетрус у Чорному морі. Від чергового Алуштинської сейсмічної станції надійшла інформація про те, що о 16:25 в акваторії Чорного моря на відстані 25 км від прибережної території ГО Алушта і на глибині 15 км було зафіксовано землетрус магнітудою до трьох в епіцентрі. На території Республіки Крим — ледь помітні. Наслідків і руйнувань немає", — написав Крючков у своєму Telegram.
Зокрема, про підземні поштовхи повідомляли жителі Ялти, Гурзуфа та Масандри. За даними місцевих Telegram-каналів, в офісах на кілька хвилин захиталися столи, крісла і квіти у підставках.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розташована на північній окраїні сейсмоактивного поясу, на якому стався руйнівний землетрус у Туреччині. Тому в нашій країні у майбутньому теж ймовірні потужні підземні поштовхи.