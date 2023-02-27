В Крыму 27 февраля зафиксировали землетрясение: что известно

На юге Крыма были ощутимы подземные толчки

Жители Южного побережья Крыма почувствовали небольшой подземный толчок. Было зафиксировано землетрясение магнитудой до трех баллов.

Об этом сообщил советник подконтрольного россии главы оккупированного полуострова Олег Крючков со ссылкой на данные Алуштинской сейсмической станции.

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"Информация о землетрясении в Черном море. От очередной Алуштинской сейсмической станции поступила информация о том, что в 16:25 в акватории Черного моря в 25 км от прибрежной территории ГО Алушта и на глубине 15 км было зафиксировано землетрясение магнитудой до трех в эпицентре. На территории Республики Крым — едва заметны. Последствий и разрушений нет", — написал Крючков в своем Telegram.

В частности, о подземных толчках сообщали жители Ялты, Гурзуфа и Массандры. По данным местных Telegram-каналов, в офисах на несколько минут зашатались столы, кресла и цветы в подставках.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина расположена на северной окраине сейсмоактивного пояса, на котором произошло разрушительное землетрясение в Турции. Поэтому в нашей стране в будущем тоже вероятны мощные подземные толчки.