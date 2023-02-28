Авария на водоводе в Крыму 28 февраля — более 100 тысяч жителей без воды

Из-за этого отменены занятия в школах

Более 120 тысяч жителей Евпатории (Крым) остались без водоснабжения 28 февраля из-за аварии, которая произошла на магистральном водоводе.

Об этом сообщают росСМИ.

Что известно

Как известно, авария на магистральном водоводе оставила без воды более 120 тысяч жителей Евпатории в Крыму. Из-за этого отменены занятия в школах.

Напомним, 27 февраля в Крыму зафиксировали землетрясение. Жители Южного побережья Крыма почувствовали небольшой подземный толчок. Было зафиксировано землетрясение магнитудой до трех баллов.

В частности, о подземных толчках сообщали жители Ялты, Гурзуфа и Массандры. По данным местных Telegram-каналов, в офисах на несколько минут зашатались столы, кресла и цветы в подставках.