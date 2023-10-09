У Києві сталося подвійне самогубство підлітків: що відомо

Працівник поліції на місці самогубства підлітків у Києві. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 9 жовтня, на Троєщині в Києві відбулося чергове подвійне самогубство. Двоє підлітків вистрибнули з даху недобудованого житлового комплексу.

Про це повідомляють соцмережі.

Читайте також:

Подвійне самогубство у Києві 9 жовтня

Столичні пабліки повідомляють, що двоє дівчат 17 років вистрибнули з даху недобудованого житлового комплексу на Троєщині. Все це підлітки транслювали у прямому ефірі.

Це вже не перше подвійне самогубство підлітків у столиці. Нещодавно двоє підлітків також у прямому ефірі зістрибнули з балкона багатоповерхового будинку.

Що відомо про загиблих

Місцеві пабліки також повідомляють, що приблизно о 10:00 київська поліція отримала повідомлення про виявлення тіл двох дівчат на вулиці Оноре де Бальзака. Спецзагін СОГ Деснянського району поліції негайно вирушив на місце події.

Правоохоронні органи з'ясували ідентичність загиблих — це місцеві мешканки, які народилися у 2006 та 2005 роках відповідно. За первинною інформацією, дівчата померли внаслідок падіння з висотної будівлі, яка перебуває на стадії будівництва.

Нагадаємо, що 2 жовтня у Києві з балкона багатоповерхівки випали сестра з братом. Внаслідок отриманих травм вони загинули на місці.

Трагедія сталася у Києві на вулиці Микільсько-Слобідська. Біля багатоповерхівки перехожі виявили тіла двох людей. Вони, мабуть, випали з 24 поверху.

Також ми повідомляли, що у Дарницькому районі столиці, на Позняках, сталася трагедія — дві дівчини загинули внаслідок падіння з 15 поверху. Правоохоронці кваліфікували те, що сталося, як самогубство