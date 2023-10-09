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В Киеве произошло двойное самоубийство подростков: что известно

9 октября 2023 12:15
обновлено: 12:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве произошло двойное самоубийство подростков: что известно
Сотрудник полиции на месте самоубийства подростков в Киеве. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В понедельник, 9 октября, на Троещине в Киеве произошло очередное двойное самоубийство. Два подростка выпрыгнули с крыши недостроенного жилого комплекса.

Об этом сообщают соцсети.

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Двойное самоубийство в Киеве 9 октября

Столичные паблики сообщают, что две девушки 17 лет выпрыгнули с крыши недостроенного жилого комплекса на Троещине. Все это подростки транслировали в прямом эфире.

Стоит отметить, что это уже не первое двойное самоубийство подростков в столице. Недавно двое подростков также в прямом эфире спрыгнули с балкона многоэтажного дома.

Что известно про погибших

Местные паблики также сообщают, что примерно в 10:00 киевская полиция получила сообщение об обнаружении тел двух девушек на улице Оноре де Бальзака. Спецотряд СОГ Деснянского района полиции незамедлительно направился на место происшествия.

Правоохранительные органы выяснили идентичность погибших — это местные жительницы, родившиеся в 2006 и 2005 годах соответственно. По первичной информации, девушки скончались вследствие падения с высотного здания, находящегося в стадии строительства.

Напомним, что 2 октября в Киеве с балкона многоэтажки выпали сестра с братом. В результате полученных травм они погибли на месте.

Трагедия произошла в Киеве на улице Никольско-Слободская. Возле многоэтажки прохожие обнаружили тела двух человек. Они, вероятно, выпали с 24 этажа.

Также мы сообщали, что в Дарницком районе столицы, на Позняках, произошла трагедия — две девушки погибли в результате падения с 15 этажа. Правоохранители квалифицировали произошедшее как самоубийство

 

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