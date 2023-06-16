У Канаді загинули 15 людей через зіткнення автобуса і вантажівки

У Канаді сталась смертельна ДТП, внаслідок якої загинули 15 особі. Фото: SKILLED TRUCKERS CANADA/FACEBOOK

У четвер, 15 червня, у канадській провінції Манітоба сталась жахлива ДТП. На дорозі зіткнувся автобус із вантажівкою, внаслідок чого загинуло 15 людей, ще 10 отримали тяжкі поранення.

Про це повідомляє ТСН.

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Зазначається, що в автобусі перебували люди похилого віку, яких перевозили до казино. Транспортний засіб зіштовхнувся із вантажівкою із напівпричепом на перехресті шосе.

У матеріалі вказано, що в автобусі перебувало 25 людей, 15 загинули, 10 отримали поранення. Їх відправили до лікарні, оперативники працюють на місці події.

Водії автобуса й вантажівки живі, але обидва перебувають у лікарні.

Суперінтендант Роб Лассон заявив, що автобус прямував на південь, і там мав бути знак "Зупинися і поступися". Він зауважив, що автобус перетинав східну смугу, коли в нього врізалася вантажівка, яка їхала на схід.

"Громадськість хвилюється і ставить багато запитань, а люди намагаються визначити, чи були причетні їхні близькі", — каже Лассон.

Видання повідомляє, що Нірмеш Вадера, який працював на підприємстві на узбіччі шосе, коли сталася аварія, сказав, що вийшов на вулицю та побачив на шосе вантажівку з розбитим двигуном. Автобус горів у траві на узбіччі. За його словами, рятувальники намагалися вивести людей з охопленого вогнем транспорту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Київщині біля Броварів сталася смертельна ДТП на трасі "Київ – Чернігів". Автомобіль наїхав на члена ДФТГ, який перебігав дорогу в недозволеному місці.

Додамо, напередодні водій автомобіля Chevrolet Equinox, 28-річний мешканець одного з сіл Самбірського району, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в’їхав у будинок на вулиці Івана Франка у місті Рудки на Самбірщині.