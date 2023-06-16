В Канаде погибли 15 человек из-за столкновения автобуса и грузовика

В Канаде произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли 15 человек. Фото: SKILLED TRUCKERS CANADA/FACEBOOK

В четверг, 15 июня, в канадской провинции Манитоба произошло ужасное ДТП. На дороге столкнулся автобус с грузовиком, в результате чего погибли 15 человек, еще 10 получили тяжелые ранения.

Об этом сообщает ТСН.

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Отмечается, что в автобусе находились пожилые люди, которых перевозили в казино. Транспортное средство столкнулось с грузовиком с полуприцепом на перекрестке шоссе.

В материале указано, что в автобусе находились 25 человек, 15 погибли, 10 получили ранения. Их отправили в больницу, оперативники работают на месте происшествия.

Водители автобуса и грузовика живы, но оба находятся в больнице.

Суперинтендант Роб Лассон заявил, что автобус направлялся на юг, и там должен быть знак "Остановись и уступи". Он отметил, что автобус пересекал восточную полосу, когда в него врезался грузовик, который ехал на восток.

"Общественность волнуется и задает много вопросов, а люди пытаются определить, были ли причастны их близкие", — говорит Лассон.

Издание сообщает, что Нирмеш Вадера, работавший на предприятии на обочине шоссе, когда произошла авария, сказал, что вышел на улицу и увидел на шоссе грузовик с разбитым двигателем. Автобус горел в траве на обочине. По его словам, спасатели пытались вывести людей из охваченного огнем транспорта.

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