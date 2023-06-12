На Київщині сталася смертельна ДТП: загинув військовий
На Київщині біля Броварів сталася смертельна ДТП на трасі "Київ – Чернігів". Автомобіль наїхав на члена ДФТГ, який перебігав дорогу в недозволеному місці.
Про це повідомляє Трибуна — Бровари.
ДТП на Київщині
"Як повідомили в пресслужбі поліції Київщини, 42-річний член ДФТГ (Добровольчого формування територіальної громади — Ред.) переліз через бетонну огорожу траси й намагався перебігти дорогу, відтак потрапив під машину", — йдеться в повідомленні.
Очевидці події розповідають, що загиблого сильно понівечило.
Зазначаться, що за кермом автомобіля перебувала пані старший лейтенант поліції, яка була в цей час поза службою. Вона негайно зателефонувала на екстрену службу "швидкої допомоги" і повідомила керівництво про інцидент.
Також зазначається, що жінка перебувала в тверезому стані.
Наразі справою займається ДБР. Також на місці подій працювала слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, що 11 червня в Києві трапилась ДТП. Водій авто переїхав дитину на пішохідному переході.