На Київщині сталася смертельна ДТП: загинув військовий

ДТП на трасі Київ – Чернігів біля Броварів. Фото: t.me/trybunabrovary

На Київщині біля Броварів сталася смертельна ДТП на трасі "Київ – Чернігів". Автомобіль наїхав на члена ДФТГ, який перебігав дорогу в недозволеному місці.

Про це повідомляє Трибуна — Бровари.

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"Як повідомили в пресслужбі поліції Київщини, 42-річний член ДФТГ (Добровольчого формування територіальної громади — Ред.) переліз через бетонну огорожу траси й намагався перебігти дорогу, відтак потрапив під машину", — йдеться в повідомленні.

Очевидці події розповідають, що загиблого сильно понівечило.

Зазначаться, що за кермом автомобіля перебувала пані старший лейтенант поліції, яка була в цей час поза службою. Вона негайно зателефонувала на екстрену службу "швидкої допомоги" і повідомила керівництво про інцидент.

Також зазначається, що жінка перебувала в тверезому стані.

Наразі справою займається ДБР. Також на місці подій працювала слідчо-оперативна група.

Наслідки ДТП на трасі Київ – Чернігів біля Броварів. Фото: t.me/trybunabrovary

Наслідки ДТП на трасі Київ – Чернігів біля Броварів. Фото: t.me/trybunabrovary

Нагадаємо, що 11 червня в Києві трапилась ДТП. Водій авто переїхав дитину на пішохідному переході.