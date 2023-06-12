В Киевской области произошло смертельное ДТП: погиб военный
В Киевской области возле Броваров произошло смертельное ДТП на трассе "Киев – Чернигов". Автомобиль наехал на члена ДФТО, перебегавшего дорогу в неположенном месте.
Об этом сообщает Трибуна — Бровары.
ДТП в Киевской области
"Как сообщили в пресс-службе полиции Киевщины, 42-летний член ДФТО (Добровольческого формирования территориальной общины — Ред.) перелез через бетонное ограждение трассы и пытался перебежать дорогу, затем попал под машину", — говорится в сообщении.
Очевидцы происшествия рассказывают, что погибшего сильно изуродовало.
Отмечается, что за рулем автомобиля находилась старший лейтенант полиции, которая была в это время вне службы. Она немедленно позвонила по телефону на экстренную службу "скорой помощи" и сообщила руководство об инциденте.
Также говорится, что женщина находилась в трезвом состоянии.
В настоящее время делом занимается ДБР. Также на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Напомним, что 11 июня в Киеве произошло ДТП. Водитель авто переехал ребенка на пешеходном переходе.