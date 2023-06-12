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В Киевской области произошло смертельное ДТП: погиб военный

12 июня 2023 00:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киевской области произошло смертельное ДТП: погиб военный
ДТП на трассе Киев – Чернигов возле Броваров. Фото: t.me/trybunabrovary
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Киевской области возле Броваров произошло смертельное ДТП на трассе "Киев – Чернигов". Автомобиль наехал на члена ДФТО, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщает Трибуна — Бровары.

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"Как сообщили в пресс-службе полиции Киевщины, 42-летний член ДФТО (Добровольческого формирования территориальной общины — Ред.) перелез через бетонное ограждение трассы и пытался перебежать дорогу, затем попал под машину", — говорится в сообщении.

Очевидцы происшествия рассказывают, что погибшего сильно изуродовало.

Отмечается, что за рулем автомобиля находилась старший лейтенант полиции, которая была в это время вне службы. Она немедленно позвонила по телефону на экстренную службу "скорой помощи" и сообщила руководство об инциденте.

Также говорится, что женщина находилась в трезвом состоянии.

В настоящее время делом занимается ДБР. Также на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Последствия ДТП на трассе Киев – Чернигов возле Броваров. Фото: t.me/trybunabrovary
Последствия ДТП на трассе Киев – Чернигов возле Броваров. Фото: t.me/trybunabrovary

Напомним, что 11 июня в Киеве произошло ДТП. Водитель авто переехал ребенка на пешеходном переходе.

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