У Канаді лютує крижаний шторм: є загиблий, сотні тисяч людей залишились без електрики

Крижаний шторм повалив дерева у двох провінціях Канади

У низці регіонів Канади розгулялась негода. У Квебеку й Онтаріо сотні тисяч родин залишилися без електрики через потужний весняний крижаний шторм, який повалив дерева й обвалив лінії електропередач.

Про це повідомляє Global News.

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Жертва негоди

Поліція провінції Квебек повідомила, що загинув 60-річний чоловік в Лез Кото, на північний захід від Монреаля. Його придавило гілкою дерева.

Прем'єр-міністр Квебека Франсуа Лего закликав людей проявляти обережність найближчими днями.

Проблеми з електропостачанням

Компанія Hydro-Québec заявила, що вона відновила електропостачання для третини постраждалих клієнтів по всій провінції, але регіони Монреаля, Монтеррегі та Лаврентії залишаються найбільш постраждалими від перебоїв.

На піку без електрики залишалося до мільйона сімей. Станом на ранок п'ятниці, близько 675 тисяч споживачів все ще перебувають без електрики.

Директор Hydro-Québec з управління енергосистемами Максим Надо попередив, що сильний вітер, що досягає 70 кілометрів на годину, може перешкодити роботі, але вони уважно стежать за ситуацією. До вихідних відключення електроенергії мають скоротитися до 300 тисяч клієнтів, але деякі люди можуть отримати електрику тільки в неділю або навіть у понеділок.

В Онтаріо близько 23 тисячі споживачів тільки в Оттаві залишаються без електрики. Постачальник комунальних послуг заявив, що не очікує відновлення подачі електроенергії для багатьох споживачів до суботи.

Нагадаємо, 31 березня американський штат Арканзас накрив потужний торнадо. Внаслідок чого постраждало щонайменше 600 людей.

Фото: REUTERS/CHRISTINNE MUSCHI