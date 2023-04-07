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В Канаде свирепствует ледяной шторм: есть погибший, сотни тысяч человек остались без электричества

7 апреля 2023 20:25
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Ледяной шторм свалил деревья в двух провинциях Канады
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В ряде регионов Канады разгулялась непогода. В Квебеке и Онтарио сотни тысяч семей остались без электричества из-за мощного весеннего ледяного шторма, который повалил деревья и обрушил линии электропередач.

Об этом сообщает Global News.

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Жертва непогоды

Полиция провинции Квебек сообщила, что погиб 60-летний мужчина в Лез Кото, северо-западнее Монреаля. Его придавило веткой деревья.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего призвал людей проявлять осторожность в ближайшие дни.

Проблемы с электроснабжением

Компания Hydro-Québec заявила, что возобновила электроснабжение для трети пострадавших клиентов по всей провинции, но регионы Монреаля, Монтерреги и Лаврентии остаются наиболее пострадавшими от перебоев.

На пике без электричества оставалось до миллиона семей. По состоянию на утро пятницы около 675 тысяч потребителей все еще находятся без электричества.

Директор Hydro-Québec по управлению энергосистемами Максим Надо предупредил, что сильный ветер, достигающий 70 километров в час, может помешать работе, но они внимательно следят за ситуацией. К выходным отключениям электроэнергии должны сократиться до 300 тысяч клиентов, но некоторые люди могут получить электричество только в воскресенье или даже в понедельник.

В Онтарио около 23 тысяч потребителей только в Оттаве остаются без электричества. Поставщик коммунальных услуг заявил, что не ожидает возобновления подачи электроэнергии для многих потребителей до субботы.

Напомним, 31 марта американский штат Арканзас накрыл мощный торнадо. В результате пострадали по меньшей мере 600 человек.

Фото: REUTERS/CHRISTINNE MUSCHI

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