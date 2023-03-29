У Італії стався землетрус: люди вночі вибігали на вулицю

Люди серед ночі вийшли на вулицю, боячись наслідків землетрусу

У південній частині Італії стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Частина мешканців містечок, розташованих біля епіцентру стихійного лиха, ночувала у автомобілях.

Про це повідомляє італійське видання ANSA.

Землетрус на півдні Італії

У Італії в ніч проти 29 березня стався землетрус.

Епіцентр стихійного лиха був розташований у регіоні Молізе, у містечку Монтагано, на глибині 23 км.

Магнітуда землетрусу, за даними Італійського інституту геофізики та вулканології, становила 4,6 бала.

Ніч на вулиці

Мешканці міст, які потрапили у зону землетрусу, вискочили на вулиці, де перебували довгий час, поки поштовхи не припинилися.

Частина людей залишилася ночувати у автомобілях.

Школи у регіоні Молізе 29 березня будуть закриті.

Жодної інформації про руйнування та постраждалих внаслідок землетрусу не надходило.

Нагадаємо, що 22 березня у Афганістані та Пакистані стався землетрус магнітудою 6,5 бала. Відомо про численні руйнування та загиблих унаслідок стихійного лиха.

Фото з соцмереж