Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Происшествия arrow В Италии произошло землетрясение: люди ночью выбегали на улицу arrow

В Италии произошло землетрясение: люди ночью выбегали на улицу

29 марта 2023 10:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Люди среди ночи вышли на улицу, опасаясь последствий землетрясения
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В южной части Италии произошло землетрясение магнитудой 4,6. Часть жителей городков, расположенных у эпицентра стихийного бедствия, ночевала в автомобилях.

Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

Читайте также:

Землетрясение на юге Италии

В Италии в ночь на 29 марта произошло землетрясение.

Эпицентр стихийного бедствия расположен в регионе Молизе в городке Монтагано, на глубине 23 км.

Магнитуда землетрясения, по данным Итальянского института геофизики и вулканологии, составила 4,6.

Ночь на улице

Жители попавших в зону землетрясения городов выскочили на улицы, где находились долгое время, пока толчки не прекратились.

Землетрясение в Италии

Часть людей осталась ночевать в автомобилях.

Землетрясение в Италии

Школы в регионе Молизе 29 марта будут закрыты.

Никакой информации о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не поступало.

Напомним, что 22 марта в Афганистане и Пакистане произошло землетрясение магнитудой 6,5. Известно о многочисленных разрушениях и погибших в результате стихийного бедствия.

Фото из соцсетей

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

12:12 Издевались и имитировали расстрелы: в Украине будут судить еще одного военного рф

12:10Скончалась легенда украинского спорта Альбина Дерюгина

11:56 MMcDonald’s запустит доставку еды через Bolt Food

11:51 ​​​Шмыгаль анонсировал мощную финансовую поддержку от Канады

11:50 К Пасхе Укрзализныця запустит дополнительные поезда из Одессы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:50Принц Гарри сделал громкое заявление на суде в Лондоне: причастна королевская семья

11:44В НОК Украины рассказали о борьбе с допуском россиян на Олимпиаду-2024

Эксклюзив

11:43Полковник ВСУ объяснил, почему "завис" вопрос предоставления Западом Украине вертолетов

11:41 Непогода в Украине: Укрэнерго предупредило об отключениях света в 12 областях

Новина з відео

11:29 Амстердам запустил рекламу, чтобы уменьшить количество британских туристов: подробности

Новина з відео

11:29 Амстердам запустил рекламу, чтобы уменьшить количество британских туристов: подробности

Новина з відео

10:53С корабля или авиации: Гуменюк оценила возможность очередного ракетного удара

Новина з відео

10:44 Бывшая подопечная Потапа рассказала, почему долго молчала по поводу предложений секса от рэпера

Новина з відео

08:47 В Чечне произошла стрельба: кадыровцы заявляют о ликвидации двух террористов

Новина з відео

08:23 В грузинском Батуми пронесся разрушительный ураган: погиб человек

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

07:29 В оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы

Новина з відео

22:28 Визит Зеленского в Сумскую область: Президент подвел итоги

Эксклюзив

20:00Трудоустройство во время войны: планируют ли одесситы менять свои профессии

Новина з відео

17:42 Группа KAZKA сообщила, когда уберет букву Z из названия: при чем здесь Зеленский

Новина з відео

17:00 Затонула румынская лодка: одесские пограничники спасли человека

06:10Угроза демократии: законы об иностранных агентах распространяются по миру

Эксклюзив

20:30Пять советов, которые помогут сосредоточиться на положительных мыслях

Эксклюзив

20:00Трудоустройство во время войны: планируют ли одесситы менять свои профессии

Эксклюзив

18:42Раскачивание лодки: удастся ли РФ открыть "второй фронт"

17:10Израильский майдан: первая победа гражданского общества

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:30Сокращенное меню, очереди и рост цен: в Одессе открыли McDonald's

Эксклюзив

12:35Экологический и современный: в Одессе представили макет ЭХРО-2030

Эксклюзив

10:02Ядерные планы путина: остановят ли россию Совбез ООН и заявления Китая

Новина з фото

06:45От фрика до оскароносной звезды в платье: как изменилась Леди Гага за 37 лет

Эксклюзив

06:10Ирпень начинает масштабное восстановление города спустя год после деоккупации: большой репортаж

Актуальное по теме

None 29 Март 12:12

Издевались и имитировали расстрелы: в Украине будут судить еще одного военного рф

None 29 Март 12:10

Скончалась легенда украинского спорта Альбина Дерюгина

None 29 Март 12:09

MMcDonald’s запустит доставку еды через Bolt Food

None 29 Март 11:52

​​​Шмыгаль анонсировал мощную финансовую поддержку от Канады

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB