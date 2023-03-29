В Италии произошло землетрясение: люди ночью выбегали на улицу

Люди среди ночи вышли на улицу, опасаясь последствий землетрясения

В южной части Италии произошло землетрясение магнитудой 4,6. Часть жителей городков, расположенных у эпицентра стихийного бедствия, ночевала в автомобилях.

Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

Землетрясение на юге Италии

В Италии в ночь на 29 марта произошло землетрясение.

Эпицентр стихийного бедствия расположен в регионе Молизе в городке Монтагано, на глубине 23 км.

Магнитуда землетрясения, по данным Итальянского института геофизики и вулканологии, составила 4,6.

Ночь на улице

Жители попавших в зону землетрясения городов выскочили на улицы, где находились долгое время, пока толчки не прекратились.

Часть людей осталась ночевать в автомобилях.

Школы в регионе Молизе 29 марта будут закрыты.

Никакой информации о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не поступало.

Напомним, что 22 марта в Афганистане и Пакистане произошло землетрясение магнитудой 6,5. Известно о многочисленных разрушениях и погибших в результате стихийного бедствия.

Фото из соцсетей