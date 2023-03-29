В Италии произошло землетрясение: люди ночью выбегали на улицу
В южной части Италии произошло землетрясение магнитудой 4,6. Часть жителей городков, расположенных у эпицентра стихийного бедствия, ночевала в автомобилях.
Об этом сообщает итальянское издание ANSA.
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Землетрясение на юге Италии
В Италии в ночь на 29 марта произошло землетрясение.
Эпицентр стихийного бедствия расположен в регионе Молизе в городке Монтагано, на глубине 23 км.
Магнитуда землетрясения, по данным Итальянского института геофизики и вулканологии, составила 4,6.
Ночь на улице
Жители попавших в зону землетрясения городов выскочили на улицы, где находились долгое время, пока толчки не прекратились.
Часть людей осталась ночевать в автомобилях.
Школы в регионе Молизе 29 марта будут закрыты.
Никакой информации о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не поступало.
Напомним, что 22 марта в Афганистане и Пакистане произошло землетрясение магнитудой 6,5. Известно о многочисленных разрушениях и погибших в результате стихийного бедствия.
Фото из соцсетей