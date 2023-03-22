Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Катастрофи arrow Афганістан і Пакистан струснуло на 6,5 балів: відомо про перші жертви землетрусу arrow

Афганістан і Пакистан струснуло на 6,5 балів: відомо про перші жертви землетрусу

22 березня 2023 08:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Наслідки землетрусу у Пакистані
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Афганістані на кордоні із Пакистаном стався землетрус магнітудою 6,5 балів, поштовхи відчувалися аж у Індії. За попередніми даними, загинуло 12 осіб.

Про це повідомило видання BBC.

Читайте також:

Землетрус у Афганістані

У гірському районі на північному сході Афганістані стався потужний землетрус.

Магнітуда цього стихійного лиха, за попередніми даними, становила 6,5 балів.

Землетрус зачепив і сусідній Пакистан. Поштовхи відчувалися навіть у Індії.

Перші загиблі

Уже відомо про жертв цього стихійного лиха.

За першими даними, від землетрусу та його наслідків загинуло 12 осіб. 

Дев’ять з них зафіксовано у Пакистані, у долині Хайбер-Пахтунхва.

Ще три людини загинули у Афганістані, в провінції Лагман. Серед цих трьох загиблих була одна дитина.

Кількість жертв могла бути більшою, але багато людей вийшли зі своїх будинків, святкуючи Навруз (свято нового року у деяких іранських, тюркських та кавказьких народів. — Ред.).

Інфраструктурні наслідки

Внаслідок землетрусу постраждали телефонні лінії у обох країнах.

У Пакистані, в найбільш постраждалому районі Сват, зсувами заблокувало шосе.

Нагадаємо, що кілька днів тому стався землетрус на протилежному боці планети, у Еквадорі. Там загинуло півтора десятка людей.

Фото: Twitter Khaled Beydoun

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

08:44 Другу добу поспіль ЗСУ знищують під тисячу окупантів: Генштаб назвав вражаючі втрати рф

Новина з фото

08:41На Київщині дронами пошкоджено цивільний об’єкт: є загиблі та поранені

08:34 Укроборонпром перетворили на акціонерне товариство: деталі

08:24 Американські інструктори вражені тим, як українці швидко освоюють Patriot

08:08 У Білому домі пояснили своє ставлення до затяжної битви за Бахмут

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:05 Кредитна програма на $15,6 млрд: відомі деталі перемовин з МВФ

08:03 Голова КМВА Попко розповів про нічну атаку БпЛА на столицю: скільки цілей ліквідовано

07:53 Сили оборони за добу збили 15 дронів та дві ракети рф: Генштаб про успіхи українських захисників

07:43 Путін хоче використати головування рф в Радбезі ООН, як легалізацію агресії, — ISW

07:40 Росіяни за добу здійснили понад 100 атак на східному фронті: Генштаб назвав найгарячіші ділянки

Новина з відео

23:41 Фанати дочекалися: Дорофєєва та Кацурін вперше виступили з піснею "Щоб не було"

Ексклюзив

23:00В Одесі пошкоджено будівлю монастиря: з'явились перші кадри наслідків ракетного удару

Новина з відео

22:59 "Сьогодні Україна почала відзначати річницю перших переможних битв": звернення Зеленського

Новина з відео

22:24 Не витримав: у студії пропагандиста Соловйова гість знепритомнів

Новина з відео

21:22 Росіяни завдали ракетного удару по Одесі: влада розповіла перші подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:37 Смак весни: як зварити вишуканий французький крем-суп з черемші — простий рецепт

Новина з відео

18:03 Зеленський приїхав у Мощун під Києвом та вшанував пам'ять загиблих захисників

Ексклюзив

18:00Чи варто позбавляти громадянства чоловіків, які втекли від війни: думки одеситів

Новина з відео

17:46 Макс Барських показав, як про нього піклується мама та чим його балує

Новина з відео

17:17 У Каліфорнії помітили таємничі вогні у небі: відео облетіло соцмережі

Новина з фото

06:40 Різ Візерспун — 47: найвідоміші ролі голлівудської білявки

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

Ексклюзив

06:00Окупація в зоні відчуження: як відновлюється Іванків після 36 днів з росіянами

Новина з фото

21:23 Знаменитості-емігранти: ТОП-5 зірок-біженців

Новина з фото

19:44 Скільки витрачає на місяць та чи дружить з Потапом: все найцікавіше з інтерв'ю Позитива

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:50На що здатні іноземні МіГи, або Як народжується авіакоаліція

Ексклюзив

18:00Чи варто позбавляти громадянства чоловіків, які втекли від війни: думки одеситів

Ексклюзив

18:00Таємниці Балтійського моря: хто стоїть за підривом "Північних потоків", — думка експерта

Ексклюзив

12:29ЗСУ розпочинають деокупацію Криму: експерт пояснив потужну бавовну в Джанкої

Ексклюзив

09:00З Японії до деокупованого Іванкова передали 100 засобів реабілітації: фоторепортаж

Актуальне по темі

None 22 Березень 08:41

На Київщині дронами пошкоджено цивільний об’єкт: є загиблі та поранені

None 22 Березень 08:41

Укроборонпром перетворили на акціонерне товариство: деталі

None 22 Березень 08:34

Американські інструктори вражені тим, як українці швидко освоюють Patriot

None 22 Березень 08:17

Кредитна програма на $15,6 млрд: відомі деталі перемовин з МВФ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB