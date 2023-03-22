Афганістан і Пакистан струснуло на 6,5 балів: відомо про перші жертви землетрусу

Наслідки землетрусу у Пакистані

У Афганістані на кордоні із Пакистаном стався землетрус магнітудою 6,5 балів, поштовхи відчувалися аж у Індії. За попередніми даними, загинуло 12 осіб.

Про це повідомило видання BBC.

Землетрус у Афганістані

У гірському районі на північному сході Афганістані стався потужний землетрус.

Магнітуда цього стихійного лиха, за попередніми даними, становила 6,5 балів.

Землетрус зачепив і сусідній Пакистан. Поштовхи відчувалися навіть у Індії.

Перші загиблі

Уже відомо про жертв цього стихійного лиха.

За першими даними, від землетрусу та його наслідків загинуло 12 осіб.

Дев’ять з них зафіксовано у Пакистані, у долині Хайбер-Пахтунхва.

Ще три людини загинули у Афганістані, в провінції Лагман. Серед цих трьох загиблих була одна дитина.

Кількість жертв могла бути більшою, але багато людей вийшли зі своїх будинків, святкуючи Навруз (свято нового року у деяких іранських, тюркських та кавказьких народів. — Ред.).

Інфраструктурні наслідки

Внаслідок землетрусу постраждали телефонні лінії у обох країнах.

У Пакистані, в найбільш постраждалому районі Сват, зсувами заблокувало шосе.

Нагадаємо, що кілька днів тому стався землетрус на протилежному боці планети, у Еквадорі. Там загинуло півтора десятка людей.

Фото: Twitter Khaled Beydoun