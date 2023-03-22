Афганістан і Пакистан струснуло на 6,5 балів: відомо про перші жертви землетрусу
У Афганістані на кордоні із Пакистаном стався землетрус магнітудою 6,5 балів, поштовхи відчувалися аж у Індії. За попередніми даними, загинуло 12 осіб.
Про це повідомило видання BBC.
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Землетрус у Афганістані
У гірському районі на північному сході Афганістані стався потужний землетрус.
Магнітуда цього стихійного лиха, за попередніми даними, становила 6,5 балів.
Землетрус зачепив і сусідній Пакистан. Поштовхи відчувалися навіть у Індії.
Перші загиблі
Уже відомо про жертв цього стихійного лиха.
За першими даними, від землетрусу та його наслідків загинуло 12 осіб.
Дев’ять з них зафіксовано у Пакистані, у долині Хайбер-Пахтунхва.
Ще три людини загинули у Афганістані, в провінції Лагман. Серед цих трьох загиблих була одна дитина.
Кількість жертв могла бути більшою, але багато людей вийшли зі своїх будинків, святкуючи Навруз (свято нового року у деяких іранських, тюркських та кавказьких народів. — Ред.).
Інфраструктурні наслідки
Внаслідок землетрусу постраждали телефонні лінії у обох країнах.
У Пакистані, в найбільш постраждалому районі Сват, зсувами заблокувало шосе.
Нагадаємо, що кілька днів тому стався землетрус на протилежному боці планети, у Еквадорі. Там загинуло півтора десятка людей.
Фото: Twitter Khaled Beydoun